Yakei, la primera femella de mico alfa que regna en una reserva natural del Japó

Una femella alfa regna, per primer cop, en una reserva natural del Japó / @CP





La Yakei s'ha convertit en un fenomen únic: és una femella alfa d'un grup de macacos en una reserva natural. Presideix una tropa de 677 micos al Jardí Zoològic Natural de Takasakiyama, que es va establir com a reserva de micos l'any 1952.





Alguns ja l'anomenen la reina dels micos de Japó, però ara s'enfronta a un repte que pot posar el seu regnat en perill: la temporada d'aparellament. Una mena de triangle amorós entre micos, que pot posar en perill el seu control del poder.





La Yakei no ho ha tingut fàcil per aixafar el patriarcat del seu grup i la seva especie, al contrari, ha pujat en una jerarquia que és molt estricta, i ha hagut de lluitar no només contra la seva pròpia mare, sinó contra un trio de mascles d'alt rang.





UN ASCENS SORPRENENT





L'ascens de la Yakei a alfa ha sorprès tant els científics com els treballadors de la reserva, on mai no hi ha regnat cap femella de mico en els seus 70 anys d'història. Ara, observen de prop el seu regnat per veure quant de temps pot mantenir la seva supremacia i alguns experts es pregunten si pot ser vulnerable a un usurpador.





El macaco japonès, també conegut com el mico de les neus, és una espècie molt intelligent i originària del Japó. Però mentre que molts animals com abelles, hienes i elefants, viuen en societats dirigides per femelles, en aquests primats és molt estrany.





La societat macaca japonesa es basa en una jerarquia molt estricta. Com més alt sigui el rang d'un mico individual, més gran és el seu accés a menjar, parella i llocs de descans.





Les femelles hereten el rang just per sota de les seves mares i poques vegades deixen el grup on van néixer. A diferencia dels mascles que abandonen el grup natal en arribar a la pubertat i s'incorporen a un de nou, on el seu rang normalment depèn de la quantitat de temps que hi han passat. Tot i això, de vegades s'aconsegueix el rang amb violència, normalment de mascles contra mascles.





DERROTAR EL MASCLE





La Yakei va trencar amb la jerarquia barallant-se amb la seva pròpia mare per reclamar el primer lloc entre les femelles del seu grup. Però no es va conformar amb aquesta fita, sino que va continuar lluitant i va agredir fins a tres mascles d'alt rang.





L'objectiu següent va ser el mascle Nanchu, que havia dirigit la tropa durant cinc anys i el qual no va ser un rival per a la jove i decidida Yakei que, al derrotar a Nanchu va adquirir el rang més alt de la tropa.





LA PROVA DELS CACAUETS





Després de la trifulca de la Yakei amb Nanchu, els treballadors de la reserva van fer el que es coneix com la "prova de cacauet": donar cacauets als micos i veure qui menja primer.





Tant els mascles com les femelles van apartar-se a un costat per deixar que la Yakei mengés primer, una confirmació del seu estat alfa. I des de llavors, la Yakei ha anat mostrant comportaments que normalment només s'atribueixen als mascles dominants: Camina amb la cua cap amunt, sacseja les branques dels arbres amb el cos i es comporta com un mascle adult, sent més agressiva que altres individus.





Però tot i que la Yakei sembla estar establerta en aquest paper, és probable que s'enfronti a reptes. El regnat d'un alfa pot durar des d'uns quants mesos fins a més d'una década, però els observadors de la tropa diuen que la temporada d'aparellament podria canviar les coses per la Yakei.





L'ÈPOCA D'APARELLAMENT





L'època d'aparellament a la reserva, que normalment va de novembre a març, està en ple apogeu aquests dies. Durant la reproducció, els macacos mascles i femelles, que són polígams, formen enllaços de parella.





S'aparellen, s'alimenten, descansen i viatgen amb les seves parelles durant una mitjana de 16 dies i, passat aquest període, el vincle es dissol i les femelles busquen noves parelles.





Les femelles normalment s'aparellen amb una mitjana de quatre mascles cada temporada de reproducción i durant aquestes temporades creix la tensió i tot es torna més competitiu.





Durant les temporades anteriors, la Yakei es va emparellar amb Goro, un mascle de 15 anys que ocupava el sisè lloc de la tropa. I ha sigut ara, que la Yakei ha reclamat el primer lloc de la tropa, quan Goro sembla haver perdut l'interès per ella.





EL TRIANGLE AMORÓS





Des de llavors, un altre mascle, un jove de 18 anys anomenat Ruffy, cinquè classificat de la tropa, ha intentat seduir la Yakei, però sense èxit.





La Yakei podria formar vincles de parella tant amb Goro com amb Ruffy al llarg d'aquesta temporada de reproducció. Però sembla que alguns científics no tenen clar si la Yakei ha canviat el rebuig cap a Ruffy per la por. Una actitud que podria indicar la dominació de Ruffy i una caiguda de poder de la Yakei.





De moment, però, la Yakei encara ocupa el primer lloc i probablement encara no caurà de dalt només per l'aparellament. Si el seu regnat continua, els científics tindran una oportunitat única d'estudiar com es comporten els macacos japonesos en una societat dirigida per una femella.