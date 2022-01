Manifestacions a Barcelona per salvar 32 cadells beagle d'un experiment científic

32 cadells beagle víctimes d'un estudi científic / @EP





Aquest cap de setmana ha estat de mobilitzacions contra el sacrifici de més d'una trentena de gossos després d'un estudi científic. Són cadells de vuit mesos de la raça beagle i formen part d'un experiment relacionat amb medicaments per a la fibrosi . La iniciativa és de la Universitat de Barcelona , encara que es durà a terme a Madrid, per part d'un laboratori que té expedients oberts per maltractament animal.





DEMANEN LA SUSPENSIÓ DE L'EXPERIMENT AMB ELS CADELLS





Uns 450 manifestants, segons fonts municipals, s'han concentrat aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona . En un comunicat, el Partit Animalista Contra el Maltractament Animal, Pacma, entitat convocant, ha xifrat en més d'un miler els assistents a l'acte i ha sol·licitat la suspensió de l'experimentació com a mesura cautelar en el procediment penal, així com l' alliberament dels animals .





També ha enviat "juntament amb 19 partits polítics internacionals" una carta urgent a la Universitat de Barcelona -la investigació correspon a una entitat allotjada al Parc Científic, vinculat a aquesta universitat- demanant la suspensió de l'experiment.





"FALTA D'INTERÈS I INVERSIÓ ECONÒMICA A LA CERCA D'ALTERNATIVES"





Alhora, el rectorat de la universitat ha defensat aquest dimarts que la investigació "busca desenvolupar cures per a malalties fibròtiques i comporta l'estudi histopatològic dels òrgans" dels cadells . A més, ha subratllat que encara no ha començat la fase experimental , que té previst iniciar-la a mitjans de març.





Pacma ha reivindicat que els gossos no són els únics subjectes a aquest tipus d'experiments i ho ha atribuït a la "manca d'interès i inversió econòmica a la recerca d'alternatives a l'experimentació amb animals" .