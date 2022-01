Lidia Torrent: de cambrera de 'First Dates' a presentadora de 'Secret Story'

La cambrera de 'First Dates' s'encarregarà de l'Última Hora de 'La casa dels Secrets' / @EP







Lidia Torrent, que ha treballat durant anys amb Carlos Sobera a 'First Dates', l'exitós dating show de Cuatro, ha debutat com a presentadora de 'Secret Story: Última Hora'.





D'aquesta manera, la filla d'Elsa Anka salta als realities sis anys després d'estrenar-se com a cambrera de First Dates a Cuatro. Es tracta de la seva primera incursió en el format i ho farà agafant el relleu de Lara Álvarez que va fer el mateix amb l'edició de famosos. Així, la cadena renova completament el planter de presentadors : deixant de banda els anteriors Jorge Javier Vázquez, Jordi González i Lara Álvarez, per donar pas a Carlos Sobera, Toñi Moreno, Sandra Barneda i Lidia Torrent.





Tot i això, no és la primera vegada que la jove trepitjava la casa de Guadalix, i és que el 2014 ja va visitar Gran Hermano 15 amb la missió d'enviar algun dels participants a la final.