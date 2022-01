Mor Thich Nhat Hanh, el monjo budista que va portar el 'mindfulness' a Occident

Thich Nhat Hanh / via Twitter: @thichnhathanh





L'activista per la pau Thich Nhat Hanh , un dels monjos budistes més influents del món per promoure la pràctica del mindfulness a Occident, ha mort aquest dissabte al Vietnam als 95 anys.





El mestre zen, proposat com a candidat a Nobel de la Pau per Martin Luther King, va viure gairebé quatre dècades a l'exili per la seva oposició a la guerra del Vietnam, que li va guanyar l'enemistat dels dos bàndols en conflicte.





Aquest monjo és considerat l'artífex de la introducció a les cultures occidentals del mindfulness , una teràpia de meditació destinada a prendre consciència total del present sense avaluar-ho.





El mestre "va morir en pau" al Tu Hieu Temple a la ciutat de Hue , el cor del budisme al Vietnam , segons indica la Comunitat de Budisme Compromès del Llogaret de Plum, la seva organització d'ensenyament.





QUATRE DÈCADES D'EXILI





Durant dècades, Thich Nhat Hanh ha promogut aquesta tècnica als països occidentals (a cases de celebritats de Hollywood oa empreses de Silicon Valley) abans de tornar al Vietnam el 2018 després de gairebé quatre dècades d'exili a França .





Nascut el 1926, Thich Nhat Hanh va ser ordenat amb 16 anys i va fundar una escola per a joves que entrenava voluntaris per construir clíniques i infraestructura en llogarets afectats per la guerra .





Després d'un viatge als Estats Units en què va conèixer Martin Luther King , se li va prohibir tornar al Vietnam . Considerant que la guerra estava malament en el seu mateix concepte, el monjo no va prendre cap bàndol i es va veure perseguit tant pel Nord comunista com pel Sud recolzat pels Estats Units .





I quan va acabar la guerra, tampoc no va poder tornar per la seva defensa de la llibertat religiosa , estrictament controlada pel victoriós bàndol comunista.





El 1967 , Martin Luther King ho va nominar al Nobel de la Pau argumentant que "les seves idees per la pau, si s'apliquessin, construirien un monument a l'ecumenisme, a la fraternitat mundial, a la humanitat".





Durant els seus 39 anys d'exili a França , va organitzar retirs per tot el món i va escriure al voltant de cent llibres sobre mindfulness i meditació .





Les autoritats li van permetre passar els seus últims dies al temple Tu Hieu , encara que vigilat de prop per la policia que estava sempre apostada als voltants del complex religiós, convertit en lloc de pelegrinatge per als seus devots.