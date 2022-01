Nick Jonas i Priyanka Chopra es converteixen en pares per gestació subrogada

Nick Jonas i Priyanka Chopra han estat pares / via Twitter: @priyankachopra





Nick Jonas i Priyanka Chopra anuncien que li han donat la benvinguda al seu primer fill en comú. A través de les xarxes socials, l'actriu de 39 anys ha compartir la bona notícia i ha detallat que l'arribada del nadó havia estat per gestació subrogada amb el missatge següent: “Estem encantats de confirmar que hem donat la benvinguda a un nadó a través d'un ventre de lloguer. Demanem respectuosament privacitat durant aquest temps mentre ens enfoquem en la nostra família” . Una notícia que ha estat criticada per bona part dels fans.





L'actriu d'origen hindú i la seva parella, el músic de 29 anys, es van casar en dues espectaculars cerimònies el 2018, davant de 225 convidats: La primera va ser hindú -per les arrels d'ella- i la segona, cristiana , per honrar així les cultures de tots dos, així com les seves famílies i tradicions.





El nadó de la parella, a més, tindrà molts cosins amb qui jugar, ja que els altres germans de Nick, Kevin i Joe s'han convertit en pares amb les seves parelles. Kevin té dues filles amb la seva esposa, Danielle Jonas; les petites Valentina Angelina, de 5 anys i Alena Rose, de 7 . Mentre que Joe i Sophie li van donar la benvinguda a la seva primera filla Wila, d'un any, al juliol de 2020.