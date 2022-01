La cendra impedeix als veïns de Las Manchas tornar a casa seva

Tones de cendra cobreixen els carrers gairebé un mes després de la finalització del volcà Cumbre Vieja / @CP







Gairebé un mes després que el Pla de Prevenció de Risc Volcànic de Canàries, Pevolca, certifiqués la finalització de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja de La Palma, centenars de veïns han pogut tornar per fi a casa seva. I el panorama que s'estan trobant és desolador: tones de cendra cobreixen carrers i vivendes a les quals resulta impossible accedir.





Tot i que els veïns ja tenen accés a la zona del barri de Las Manchas -una de les primeres zones que es va desallotjar després de l'erupció del volcà el 19 de setembre-, mesos després és pràcticament impossible viure . No tenen aigua corrent i el paisatge és desolador. Els jardins dels habitatges semblen camps de batalla i la cendra cobreix pràcticament tot. A més, molts veïns que sí que han aconseguit accedir als seus habitatges diuen que tenen, fins i tot, els electrodomèstics podrits.





La fi de l'erupció va arribar com un regal per Nadal, però encara queda molta feina a fer. Hi ha moltes zones cobertes per la cendra i les màquines treballen sense descans per intentar aixecar-la perquè els veïns puguin, a poc a poc, recuperar allò que la lava no va engolir.





FINAL DEL DESALLOTJAMENT PER A UNS 500 VEÏNS





Dimarts 18 de gener, va finalitzar el desallotjament per a uns 800 veïns de Las Manchas, Las Norias i cinc barris més al sud de la bugada del nou volcà de La Palma, i ara s'enfronten a un paisatge cobert de cendra. Va ser el primer dia en què van poder tornar a casa seva, comprovant que són inhabitables. El dens mantell negre després del pas de la lava i la manca d'aigua ho fa impossible. “No es pot viure” , lamentaven.





L'abundant cendra, de fet, fa que hi hagi portes que es resisteixin a l'obertura: “Hi ha molts problemes als panys” , expliquen, però malgrat tot ja hi ha qui vol reobrir el negoci fent front a tot obstacle.





Ara, el barri de Las Manchas lluita per tornar a començar mentre continua gairebé ocult per la quantitat de cendra que segueix acumulada als seus carrers. Les companyies d'assegurança ara periten els danys i, amb paciència i esforç, s'intenta que Las Manchas ressorgeixi de les cendres.