El Govern rebutja concedir l'indult a Fèlix Millet i Jordi Montull, condemnats pel cas Palau

Millet va demanar ser indultat pel cas del desfalc del Palau de la Música després que el Tribunal Suprem confirmés la sentència que el condemnava a 9 anys i 8 mesos de presó .





L'expresident de la institució també va sol·licitar suspendre de forma provisional l'entrada a la presó fins a resoldre's la petició d'indult. Tot i això, en confirmar-se la condemna, l'Audiència de Barcelona va ordenar que Millet i la resta de condemnats pel cas Palau entressin a la presó .





Juntament amb qui era la seva mà dreta al Palau , Jordi Montull , Millet està condemnat per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals. En la causa hi ha en total dotze persones condemnades, amb penes a partir de vuit mesos de presó , amb la més alta per a Millet .





Per la seva banda, Jordi Montull va ser condemnat a set anys i mig de presó pel seu paper al desfalc de la institució musical.