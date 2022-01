Laureano Ortega, el fill dels Rolex que Daniel Ortega prepara com a successor / @LaureanoOrtega





Entre els nou fills del matrimoni de Daniel Ortega amb Rosario Murillo, Laureano és el de més alt perfil públic.





El nou de desembre se'l va veure signant el restabliment de relacions amb la República Popular Xina, juntament amb el viceministre de relacions exteriors xinès, Ma Zhaoxu . Abans va ser a Rússia, encapçalant una delegació governamental nicaragüenc que es va reunir amb el vicecanceller Sergei Ryabkov , i un mes després, ja a Nicaragua, poques hores abans que el seu pare assumís el quart mandat consecutiu, va signar l'acord comercial anomenat “Ruta de la Seda ” amb Cao Jianming , enviat especial del president Xi Jinping .





Laureano Ortega Murillo no és canceller ni ministre. El seu càrrec oficial és “assessor presidencial d'inversions”, però la seva presència relega funcionaris de més rang. La rellevància, no obstant, li ve de ser el fill de Daniel Ortega i Rosario Murillo, la parella de dictadors que governa Nicaragua, que aparentment el cultiven com el seu dofí davant d'una possible successió familiar al poder .





L' analista polític Eliseo Núñez diu que no veu Laureano Ortega en la successió immediata a Ortega , sinó només després de Rosario Murillo.“Ella vol arribar a la presidència per satisfer el seu ego. Rosario Murillo sap que no és popular, i no només no és popular entre els opositors sinó també entre els mateixos sandinistes. Laureano té una imatge més suau”, diu.





En canvi, el sociòleg Orcar René Vargas afirma que Laureano Ortega serà el successor i no la senyora Murillo . “Rosario Murillo ja es va cremar. No crea consensos ni cap a fora ni cap endins. Hi ha una facció de l'orteguisme que dóna suport a Murillo però també n'hi ha que reaccionen en contra. A ella se li va passar el temps. La rebel·lió del 2018 va ser una derrota personal de Rosario Murillo i per això va donar l'ordre de 'anem amb tot' i ara està assenyalada de crims de lesa humanitat” .





I afegeix: “Laureano Ortega no té cap assenyalament de crims de lesa humanitat i actua com a ministre de relacions exteriors de fet. Si et fixes s'ha mogut a Rússia, la Xina i l'Orient Mitjà que és on estan els diners que busquen el règim”.





Laureano Facundo , de 40 anys, és el sisè fill del matrimoni Ortega Murillo. Al contrari del seu pare que es mostra descuidat en el vestir, de sabatons, jaqueta i gorra de beisbolista fins i tot en la seva pròpia presa de possessió, Laureano és un catrí. Vesteix vestits fins que oculten un braç esquerre totalment tatuat, utilitza rellotges Rolex de més de 40 mil dòlars i quan va estudiar a Costa Rica manejava un Porsche carrera 911, que pot costar entre 130 mil i 250 mil dòlars.

Sibarita com és, el dofí dels Ortega Murillo va ser el convidat especial d'una “festa russa” en gran realitzada el gener de 2016 per celebrar la inauguració de la planta de vacunes Mechnikov a Managua, i en què es van gastar més de 50 mil dòlars. El local va ser decorat amb matrioskas gegants, es van servir licors i entrepans de les més altes qualitats.





“Per aquesta festa es van portar més de 50 quilos de menjar des de Rússia en contenidors tèrmics, incloent-hi la delícia més rica de Rússia, el caviar negre de beluga. Un quilogram d'aquesta delícia que estava disponible en àmplies quantitats a la festa pot arribar a costar fins a 10 mil dòlars. A més del menjar i els glops, s'ha portat dos cantants de l'òpera russa, un regal especial per a Laureano” , va explicar Vitalii Granovskii , l'antic gerent de la fàbrica de vacunes, en una entrevista al diari La Prensa de Nicaragua.





El fill de Daniel Ortega és aficionat als rellotges Rolex i se l'ha vist diverses vegades usant diferents exemplars de la mateixa marca. La Premsa va registrar que, el juliol de 2014, quan va arribar a Nicaragua l'inversor canaler xinès Wang Jing , Ortega Murillo el va rebre lluint un Rolex Day-Date President Platinum Ice Blue Roman 118206 “disponible únicament en or o platí” i el preu del qual és de 43.200 dòlars als Estats Units. Un mestre de primària a Nicaragua necessitaria el salari de 17 anys de feina per pagar un rellotge com aquest , va calcular el diari.





Laureano Ortega també és l'estrella indiscutible dels festivals d'òpera que organitza la Fundació Incanto . És tenor i tot l'aparell públic es disposa perquè brilli el fill de Daniel Ortega i Rosario Murillo .





"Tenor nicaragüenc d'àmplia trajectòria com a protagonista, productor i promotor de l'òpera a Nicaragua" , diu la seva biografia a la pàgina d'Incanto. “Va realitzar estudis musicals des dels 17 anys amb el reconegut mestre Alberto San José Molina, que el va convidar a unir-se al Grup Líric de Nicaragua, sent a més de fundador, el membre amb més permanència fins ara. Després va ingressar al nivell mitjà de cant del Conservatori de Música de la UPOLI” .





“Ha participat en cursos de perfeccionament amb diferents mestres de cant, entre els quals destaca la soprano Lucetta Bizzi i el baríton Claudio Ottino d'Itàlia, i la soprano Conchita Frankie de Cuba. Va atendre cursos i lliçons magistrals als Conservatoris Luigi Boccherini de Lucca, Giuseppe Verdi de Milano ia l'Acadèmia de la Fondazione Festival Puccini a Itàlia” , afegeix la pàgina oficial.





Una font propera als Ortega Murillo va relatar a Infobae que l'afició per l'òpera de Laureano hauria estat induïda pel mateix Daniel Ortega , que agradava sentir aquest tipus de música a la casa i fins i tot de vegades li donava per cantar. “Possiblement ell sigui un tenor frustrat” , diu.





Una investigació del diari digital Article 66, va determinar que, en els tres anys posteriors a la seva fundació, Incanto va rebre un total de 8,3 milions de córdobas (uns 250 mil dòlars) del pressupost públic, destinats al pagament de butlletes aèries, viàtics, salaris, alimentació i hostalatge dels mestres italians convidats als festivals puccinians que organitza.





Se sap poc de la vida privada d'aquest fill de la parella presidencial de Nicaragua. En un full de vida elaborat pel mateix Laureano Ortega per al XV Congrés d'Enginyeria Civil el 2016 es descriu com un home casat, que domina els idiomes espanyol, anglès i italià.





Va estudiar Producció Audiovisual (Cinema i TV) a la Universitat Veritas, de San José, Costa Rica; Música a Institut Musical Luigi Boccherini de Lucca, Conservatori Giussepe Verdi, de Milano, Itàlia; Sociologia a la Universitat Centroamericana (UCA) i Ciències Polítiques a la Universitat Thomas More, aquestes dues últimes de Managua.





Com a conseller presidencial per a les inversions diu que li correspon fer presentacions de país a inversors internacionals, organització de viatges de familiarització, promoció en mitjans de comunicació estrangers d'oportunitats d'inversió a Nicaragua, organització i gestió de reunions d'empresa a empresa amb capital estranger i atenció a delegacions empresarials i diplomàtiques” .





Per a l'analista polític Eliseo Núñez , que la dictadura estigui pensant des de ja en un tercer nivell de successió familiar “és una pèssima notícia per a Nicaragua” .





Diu que s'ha escollit Laureano per sobre de la resta de fills “perquè els altres no reuneixen els requisits que busquen” . Rafael Ortega , el més gran dels fills homes i qui dirigeix el negoci petrolier, està descartat afegeix Núñez “perquè només és fill de Rosario Murillo”.





“Laureano té la característica que és fill biològic de tots dos i s'ha fet amb el gran capital. Ells creuen que és una manera eficient d'aconseguir un outbreak a la família. Té característiques que ja ho farien part integral de les famílies riques del país i no és simplement un assimilat. Al final del dia Ortega el que vol és ser part de les famílies oligarques de Nicaragua”, afirma Núñez .