Milers de persones de manifesten a Madrid per defensar el món rural

Manifestació a Madrid per defensar el món rural / @EP







Milers de persones s'estan manifestant aquest diumenge 23 de gener a Madrid en contra de les lleis que posen traves al món rural.





La manifestació, convocada per l'associació per al Desenvolupament i Defensa del Món Rural, Ànima Rural , ha sortit a les 12.00 hores del Ministeri per a la Transició Ecològica i per al Repte Demogràfic (MITECO) amb destinació al Ministeri d'Agricultura. Els manifestants estan acompanyats en la seva marxa per 40 tractors, 50 cavalls, diversos carros de bous i rucs.





"Demanem que es canviïn les polítiques agràries, ramaderes i mediambientals que ens estan perjudicant, són lleis que vénen d'una ideologia possiblement radical i també orientada a un plantejament que no té res a veure amb la vida al camp. És com si castiguéssim contínuament a les persones que ens porten el menjar a casa”, ha denunciat, en declaracions a Europa Press, el secretari general d'Ànima Rural, Carlos Bueno.





Segons ha precisat Bueno, després que els ramaders, agricultors i tots els treballadors del món rural estan "alimentant la ciutat, ara es troben "traves".





Per això, amb aquesta marxa volen "donar visibilitat" als problemes del món rural. "L'agricultura està a punt de morir, estan entrant productes d'altres països mentre que els nostres s'estan quedant als arbres" , ha lamentat el secretari general d' Ànima Rural .





La ramaderia també es veu afectada per molts problemes, segons ha denunciat, com “els atacs del llop” . "El llop mata diàriament 60 caps de bestiar, 21.000 a l'any, són més de 9 milions d'euros que està suportant el mateix ramader" , ha subratllat.





També ha destacat la situació dels productors de llet "estan treballant per sota del cost" o la pesca de costa que " ja no és rendible" perquè hi ha menys quota i s'han d'anar a pescar més lejos . Davant d'aquestes circumstàncies, Bueno ha demanat “protegir el productor” .





NO COMPARAR MASCOTES AMB ANIMALS DE PRODUCCIÓ





Els manifestants també han criticat la Llei de Benestar Animal que titllen de "desproporcionada" i "no té res a veure amb la vida al camp". "Nosaltres som els primers que considerem els animals part de la família però no podem comparar el cavall amb el gos de caça o el gos pastor", ha assenyalat.





Així ho ha defensat també el president de l'associació gallega de Caça Major i membre de la directiva d'Ànima Rural, Francisco Chan, per a qui la Llei nacional de protecció animal és “una barbaritat” .





"Comprenem que cal tenir un control de natalitat (dels animals) adequat però és un problema de ciutat, de superpoblacions d'animals a ciutats, nosaltres tenim els nostres animals de producció" , ha precisat, afegint que ja hi ha lleis suficients a les comunitats autònomes en què "es diferencia entre animals que ens mengem i els que acariciem" .





Chan ha denunciat la "situació terrible i crítica" en què es troba el món rural i ha criticat que "ni aquest Govern ni els anteriors no s'han preocupat mai per l'"autarquia alimentària" .





"La caça, la pesca, els agricultors, els ramaders, els olives han deixat de treballar avui perquè Madrid, perquè el ciutadà urbà el pare del qual, fins fa dos dies, era agricultor, recordi que si el camp no produeix, la ciutadania no menja" , ha advertit Chan en declaracions a Europa Press Televisió.





NO CAURE EN BROMES DE MAL GUST SOBRE LA CARN





També ha demanat "no caure a les garrigues ni les bromes de mal gust sobre els chuletons" , en referència a la polèmica del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre la carn. "Això, avui dia, ja és el menys important, hi ha famílies que s'estan arruïnant, els seus ramats no volen que es reprodueixin perquè els donen despeses" , ha advertit.





Per Chan, als ramaders, agricultors, caçadors i pescadors se'ls està "intentant expulsar com a sector, com als indígenes americans de les seves terres" .





Per tot això, els organitzadors de la manifestació demanen al Govern que se'ls tingui en compte a l'hora de redactar les lleis que afecten el món rural .





Així ho ha reclamat l'alcalde del municipi de Arquillos, Miguel Ángel Manrique , que també s'ha sumat aquest diumenge a la manifestació. "El Govern hauria d'asseure's amb la gent del camp, que són els que saben els problemes que tenim i com resoldre'ls, som l'arma més eficaç contra la despoblació" , ha assegurat a Europa Press, subratllant que la situació al món rural és " dramàtica" .





Igualment, el secretari de l'associació Gallega de Cetreros i Criadores de Aves Rapaces ha demanat que se'ls escolti i "no només als animalistes" . "Volen prohibir-nos la tinença, esterilitzar tots els ocells, volen prohibir els nostres drets pensant en la seva ideologia" , ha criticat.