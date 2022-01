Lisala Folau, l''Aquaman' de Tonga que va sobreviure 27 hores al mar després del tsunami

Catàstrofe a Tonga / @CP





A mesura que passen els dies, van transcendint a poc a poc imatges i testimonis de la catàstrofe del 15 de gener passat, quan una erupció volcànica i un posterior tsunami van provocar el caos al petit país asiàtic. Històries que posen els pèls de punta i donen bona mostra de la tragèdia, com la del que ja es coneix com l'Aquaman de Tonga.





Es tracta d' un home de 57 anys , que ha sobreviscut 27 hores al mar després d'envestir-li les onades del tsunami . Tal com va explicar, es va enfonsar nou vegades abans d'agafar-se a un tronc i arribar a un lloc segur : “La vuitena vegada vaig pensar, la propera vegada que em submergeixi a l'aigua, això és tot, perquè els meus braços eren l'únic que em mantenia fora de l'aigua” , va dir Lisala Folau , que a més té una discapacitat i no pot caminar correctament, parlant amb Reuters des de la capital de Tonga.





L'erupció del volcà va matar almenys tres persones i va enviar onades de tsunami a través de l'arxipèlag de Tonga, danyant pobles i centres turístics i tallant les comunicacions per als 105.000 habitants de la nació . Folau , que vivia a l'illa aïllada d'Atata , amb una població d'unes 60 persones, va ser arrossegat al mar al voltant de les 7 pm (0600 GMT) de dissabte. Havia pujat a un arbre per escapar-se d'una primera onada, però quan va baixar, una altra gran onada el va arrossegar. “Podia escoltar el meu fill trucant des de terra, però no volia respondre-li perquè no volia que nedés per trobar-me”, va dir Folau. "Les onades seguien girant aquí i allà... El que em va venir al cap és que al mar hi ha vida i mort. Fins que arribes a la riba, aleshores saps si ets viu o mort” . Folau va aconseguir nedar lentament 7,5 km (4,7 milles) fins a l'illa principal de Tongatapu i va aconseguir arribar a la costa 27 hores després, al voltant de les 10 pm del diumenge.





Els seus actes heroics s'han tornat virals a les xarxes socials , amb una publicació de Facebook. Ho han batejat com l''Aquaman de la vida real', referint-se al personatge de còmic i pel·lícula.