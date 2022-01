La covid obliga a ajornar carnavals emblemàtics com el de Torelló i Platja d'Aro

S'ajornen els carnavals / @CP





La pandèmia està obligant a ajornar alguns carnavals previstos per al mes de febrer entre els quals es troben el de Platja d'Aro, al Baix Empordà, que es trasllada a l'abril i el de Torelló, a Osona, que s'ha posposat fins el 26 de març. De moment, Sitges i Vilanova, al Garraf, mantenen els actes previstos.





La decisió s'ha pres per evitar "riscos" que posin en perill la salut de les persones i tenint en compte les mesures sanitàries vigents i, si no hi ha canvis, les rues començaran l'1 d'abril a Sant Feliu, l'endemà continuaran a Platja d'Aro, i el dia 3 serà el torn de Santa Cristina. El tradicional enterrament de la sardina, el 6 d'abril, posarà fi al carnaval, segons la nova programación i en funció de diferents indicadors, s'incorporaran altres activitats al calendari de la festa.





També al Baix Empordà, a Palamós, el Carnaval es manté en les dates previstes, però només es faran els actes a l'aire lliure.





Fa uns anys, a l'Escala, a l'Alt Empordà, ja es va decidir fer una edició extraordinària d'estiu de la rua del Carnaval, en format nocturn. I ara, el Carnaval del febrer es traslladarà a aquesta edició, que, possiblement, es farà el cap de setmana de l'11 de juny.





Per contra, els carnavals de Blanes, Tossa de Mar i Lloret, a la Selva, i Reus, al Baix Camp, s'han suspès per segon any consecutiu per la situació sanitària causada per la covid.





EL CARNAVAL DE TORELLÓ, AL MARÇ





L'organització del Carnaval de Terra Endins de Torelló ha decidit no suspendre sinó ajornar la festa un mes per la situació sanitària i l'alt nivell de contagis de les darreres setmanes. Així doncs, per celebrar la festa amb "la màxima normalitat" caldrà esperar a finals de març.





Un canvi de dates que afectarà tots els actes del Carnaval, que començarà el 24 de març amb el Ritual del Pullassu i acabarà el 30 de març amb l'enterrament de la sardina.





Sitges i Vilanova, al Garraf, per la seva banda i com ja hem anunciat prèviament, mantenen els actes previstos.





TAMBÉ S'AJORNA EL CARNAVAL AL BRASIL





No només s’ajornen els carnavals a Catalunya, la covid també afecta un dels carnavals més importants del món: el del Brasil. Les desfilades dels carnavals de Rio de Janeiro i Sao Paulo del febrer s'han ajornat fins al mes d'abril davant de la nova onada d'infeccions per covid. La nova data prevista és el 21 d'abril.





El Brasil, el segon país del món més afectat per la pandèmia amb més de 622.000 morts, ha registrat aquesta setmana el rècord d'infeccions amb un total de 204.854, en un dia.





L'alcalde de la ciutat, Edouardo Paes, ho explicava així: "Respectarem el que ens diu la ciència i prendrem mesures equilibrades i adequades per respectar una festa que és la manifestació cultural i popular més gran del Brasil, i que té un impacte molt important sobre l'economia de Rio de Janeiro".





La decisió de les autoritats ha comptat amb el suport de les escoles de samba de Rio i Sao Paulo, que amb 4.000 membres cadascuna, preparen durant tot l'any les desfilades que llueixen davant del jurat del sambòdrom.





Les entrades per les desfilades, venudes a públic de tot el món, seran vàlides a l'abril.





El Carnaval al carrer en aquestes ciutats ja es va anullar a principis de gener per la situació sanitària. Al Brasil hi ha un 70% d'una població de 213 milions d'habitants amb dues dosis de la vacuna.