Esbrina si el teu mòbil és a la llista dels més radioactius

Quins són els telèfons més radioactius?





Cada dia ens exposem a la radiació que emeten molts objectes que emprem en les nostres feines quotidianes, com els televisors, els microones o les xarxes WiFi. Aquestes ones electromagnètiques que transfereixen energia s'han acabat normalitzant a les nostres vides, especialment a través d'aquests objectes que tenim sempre a les nostres mans i que emeten ones sense que ens assabentem: els telèfons mòbils.





La radiació que generen els mòbils és inferior respecte a anys anteriors. L'Oficina Alemanya per a la Protecció contra la Radiació va elaborar el desembre de l'any passat una llista amb més de 3.807 resultats. El Motorola Edge és el que més radiació emet , encara que no arriba al límit de 2 watts per quilogram que marca l'OMS.









QUINS SÓN ELS TELÈFONS MÉS RADIACTIUS?





El terme 'SAR' fa referència a la taxa d'absorció específica dels smartphones que emeten radiació en watts per quilograms . Els exemples més tòxics són: Xiaomi Mi 11 Ultra (emet 0,55 watts per quilogram), Xiaomi Mi 11 Lite (emet 0,89 watts per quilogram), iPhone 13 mini (emet 0,97 watts per quilogram), iPhone 13 (emet 0,98 watts per quilogram), iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max (emeten 0,99 watts per quilogram), Xiaomi Mi Note 10 (emet 1,10 watts per quilogram), Sony Xperia A2 Plus (emet 1,41 watts per quilogram), Pixel 3A XL de Google (emet 1,39 watts per quilogram), Pixel 4A de Google (emet 1,37 watts per quilogram) i l' OnePlus 6T (emet 1,55 watts per quilogram).





El Motorola Edge, que emet una intensitat de 1,79 watts per quilogram, a més, encapçala el rànquing.





L'Oficina Alemanya per a la Protecció contra la Radiació indica que un dispositiu amb un valor SAR de 0,6 watts per quilogram es considera de baixa radiació. Tot i això, l' Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que el límit recomanat és dos watts per quilogram.





Per tant, els mòbils esmentats no superen la xifra assenyalada per l'OMS, així que podríem dir que no són perillosos.