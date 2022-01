Investiguen per corrupció la cúpula dels Bombers pel manteniment dels vehicles / @CP







La justícia investiga set càrrecs de la cúpula dels Bombers de la Generalitat per presumpta corrupció en el manteniment dels vehicles del cos. Entre els investigats hi ha l'actual director, Joan Delort, i el seu antecessor, Manel Pardo.





Segons avança La Vanguardia, els Mossos han trobat factures inflades, duplicades i fins i tot triplicades, i indicis de presumptes comissions de fins al 2% en el manteniment dels camions.





Pardo i Delort hauran de declarar la setmana vinent davant el jutjat d'instrucció número 14 de Barcelona, que investiga el cas, i el responsable de l'empresa concessionària del servei de manteniment, la firma sevillana Iturri, també ha estat citat.





El Departament d'Interior, en un comunicat, diu que aportarà tota la informació necessària per aclarir aquesta informació i ressalta que per ara no hi ha constància que cap funcionari s'hagi beneficiat econòmicament dels contractes. A més de remarcar que ja s'han millorat els circuits de control.





UN CAS DENUNCIAT DES DE LA CONSELLERIA





El cas ja va transcendir el novembre del 2021. Llavors es va saber que a l'abril, el mateix conseller d'Interior del moment, Miquel Sàmper, va ordenar obrir una investigació reservada sobre les adjudicacions quan es va veure que el contracte de manteniment de la flota estava en números vermells.





El 2020 es va tancar amb un deute d'1,7 milions d'euros, que es va intentar compensar el primer trimestre de l'any. Això va fer saltar les alarmes i es va forçar una reunió urgent entre el llavors cap dels Bombers, Manel Pardo, i una lletrada d'Interior. Segons el diari, Pardo va assegurar que el contracte estava "històricament mal dimensionat" i va ensenyar un document amb les factures, on hi va anotar una xifra d'un "+2%" tot allegant "no ens podem queixar, ja que abans la xifra a pagar era més gran".





La funcionària va considerar els fets de gravetat, va aprofitar un descuit de Pardo per aconseguir el document i va elevar la situació al seu superior, Francesc Claverol, qui el va portar al conseller.





Només amb una primera anàlisi, els lletrats ja haurien descobert nombroses irregularitats: factures de revisions fetes diverses vegades al mateix vehicle, reparacions a vehicles amb matrícules que no es corresponien i factures sense conceptes.





La despesa final del manteniment doblava el contracte assignat a Iturri. S'hauria facturat per revisar 1.500 vehicles de la Regió Metropolitana Nord quan, en total, el parc mòbil dels Bombers de Catalunya és de 789. Sàmper va dur el cas a la Fiscalia un mes abans de deixar el càrrec a l'estiu.





INTERIOR DIU QUE TREBALLA PER "REVERTIR" LA SITUACIÓ





Interior diu que treballa per corregir la situació amb una sèrie de mesures per millorar el control de l'execució del contracte, afavorir que es presenti altres empreses i assignar una dotació suficient per cobrir les necessitats reals.





Interior ha precisat que el plec de clàusules del nou contracte de manteniment dels camions per a l'any 2022 compta amb una dotació de 4,8 milions d'euros, un 46% més que la dotació de 2021, i s'ha atorgat una part d'aquest contracte a una empresa diferent a Iturri S.A., per primera vegada en els darrers 20 anys.





INVESTIGACIONS A LES BALEARS, SEVILLA I MADRID





L'empresa Iturri té altres causes obertes per corrupció. Segons explica La Vanguardia, el 2013 es va inhabilitar un regidor de l'Ajuntament de Sevilla por prevaricació en un contracte amb els Bombers atorgat a l'empresa sense cap concurs per valor de 650.000 euros.





A Madrid, la Fiscalia Anticorrupció i afers interns de la Guàrdia Civil acusen comandaments del cos de pactar amb l'empresa un contracte de mascaretes en plena pandèmia.





Hi ha una tercera investigació pendent de judici a les Balears per un presumpte suborn al director general d'emergències per desviar fons de la construcció d'un parc de bombers.