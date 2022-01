Frenkie de Jong regala una victòria inesperada al Barça

El migcampista blaugrana, Frenkie de Jong /@EP





El FC Barceona va vèncer per la mínima l'Alabès i es va situar cinquè a la classificació de Lliga, amb dos partits menys que el Reial Madrid, el primer classificat. Però ho va fer de forma inesperada, ja que a la primera meitat no va rematar ni una sola vegada entre els tres pals i a la segona la cosa no va ser gaire millor.





Els homes de Xavi no trobaven la manera de superar la defensa de l'Alabès i, cada vegada que ho intentaven, topaven amb un mur que no podien passar. No ho aconseguien pel centre, però tampoc per les bandes d'Abde o Ferran Torres. I això que jugaven davant un equip que es troba a llocs de descens.





La primera ocasió del Barça va arribar al minut 63 de partit, després d'una falta que va treure Pedri i va fregar Luuk de Jong, però l'Alabès la va aturar sense problema. I no només això, sinó que també van atacar i Joselu va estar a punt d'avançar el seu equip al marcador. L'Alabès controlaven el partit i això era més del que podia dir el conjunt català.





Però malgrat això, al minut 87 Jordi Alba va iniciar una jugada que Frenkie de Jong va finalitzar amb un gol que els va regalar, sense esperar-ho i gairebé sense merèixer-ho, tres punts que els van col·locar en cinquena posició. També els va acostar una mica més als primers classificats, ja que el Reial Madrid i el Sevilla havien punxat en els seus respectius partits a casa.





L'Alabès, per la seva banda, va perdre un punt que sí que havia merescut durant tot el matx i segueix penúltim a la taula.