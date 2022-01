La vacuna de Moderna és més efectiva que la de Pfizer per prevenir contagis i hospitalitzacions

Vacuna de Pfizer @ep





Un estudi revela un menor nombre d'infeccions per COVID-19 i un menor risc d'hospitalització en els que van rebre la vacuna Moderna en comparació amb Pfizer - BioNTech .





Un nou estudi realitzat per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat Case Western Reserve (Estats Units) ha revelat que les persones que reben la vacuna de Moderna contra la COVID-19 tenen menys probabilitats d'infecció que aquells a qui s'administra de Pfizer-BioNTech.





La investigació, publicada a la revista científica Journal of the American Medical Association, també ha determinat que els que van rebre la vacuna de Moderna tenien menys probabilitats de ser hospitalitzats. L'estudi examina les infeccions per SARS-CoV-2, les hospitalitzacions i les taxes de mortalitat quan la variant delta era predominant.





La investigació va analitzar els registres sanitaris electrònics de més de 637.000 pacients totalment vacunats de 63 organitzacions sanitàries de tot els Estats Units, que abastaven diverses zones geogràfiques, edats, races i ètnies, nivells d'ingressos i grups d'assegurances.





Les dades van incloure les infeccions de COVID-19 que es van produir en vacunats entre juliol i novembre del 2021, quan Delta va representar gairebé tots els casos. S'hi van incloure els incidents d'infeccions per irrupció si la persona no havia estat infectada prèviament amb COVID-19 o havia rebut una vacuna de reforç.





L'equip va tenir en compte les dades demogràfiques, els determinants socials de la salut, els trasplantaments i les comorbiditats . També es van comparar les taxes d'hospitalització dels pacients durant els 60 dies següents a la infecció per COVID-19.





Els resultats mostren que la taxa d'incidència mensual de casos de ruptura va ser més gran en els que van rebre la vacuna de Pfizer-BioNTech, en comparació amb la de Moderna.





Per exemple, les dades van mostrar 2,8 casos en els vacunats amb Pfizer-BioNTech, en comparació amb 1,6 casos per cada 1.000 persones al novembre de 2021. La taxa d'hospitalització a 60 dies va ser del 12,7% per als receptors de Moderna i del 13,3% per als de Pfizer-BioNTech. Tot i això, no es van observar diferències significatives en les taxes de mortalitat entre els quals van rebre la vacuna de Moderna i la de Pfizer-BioNTech.





" Tot i que hi ha una diferència quant a les infeccions, les dues vacunes són altament protectores contra la infecció per SARS-COV2 i, especialment, contra les conseqüències més greus de la infecció ", ha comentat una de les responsables del treball, Pamela B. Davis .