Les maratons de sèries estan relacionades amb l'aparició de trombosi venoses, segons un estudi

La Universitat de Bristol han conclòs en un estudi que fer maratons de sèries està relacionat amb l'aparició de trombosi venoses profundes. Així es recull en una investigació publicada a la revista European Journal of Preventive Cardiology.





L'estudi, liderat per Setor Kunutsor, s'ha fet per determinar quina és la causa de l'aparició d'aquesta malaltia. Així, van analitzar els casos de 130.000 persones i van detectar més de 1.000 trombosis venoses profundes entre ells. El que tots ells tenien en comú eren les hores que passaven veient sèries de televisió: més de quatre diàries.





D'aquesta manera, encara que passar tantes hores tirat al sofà o al llit mirant una pantalla no és la causa directa, sí que ho han relacionat amb la malaltia. De fet, els investigadors estimen que les persones que fan maratons de sèries o pel·lícules tenen un 35% més de probabilitats de patir una trombosi venosa profunda .





En concret, l'estudi apunta que aquestes trombosis apareixen amb més freqüència en cames, pelvis o braços i és força greu, ja que fins i tot pot provocar la mort.





Tot i això, malgrat que el que tots els participants tenien en comú era passar més de quatre hores diàries veient sèries, els investigadors apunten que cal assenyalar que el factor de risc és el sedentarisme . És a dir, el que menys importa en aquests casos és quin tipus de contingut es vegi a les pantalles: l'important és el gran nombre d'hores que la persona passa sense moure's.





Després de fer l'estudi, el seu autor Kunutsor ha recomanat a la població que passa molt de temps davant de les pantalles que es prenguin descansos cada mitja hora . A més, ha afegit: "Si ja ets una persona físicament activa però passes molt de temps assegut per feina o per qualsevol altra cosa és hora d'incrementar encara més la teva activitat perquè hi ha evidències que l'exercici moderat o intens redueix o fins i tot elimina els efectes adversos associats al sedentarisme ”, apunta.





A més, també ha indicat que els resultats trobats a la seva investigació són iguals per a tothom. És a dir, el risc més gran de patir una trombosi venosa profunda amb el sedentarisme es dóna en totes les persones independentment de l'edat, el sexe, l'activitat física que realitza o l'índex de massa corporal .





Així doncs, conclou que han de continuar investigant per saber a causa de què es deu aquesta relació, ja que no és degut a cap d'aquests factors.