Multen una turista holandesa per fer una salutació nazi a Auschwitz

Auschwitz @ep





Un turista holandesa va ser detinguda a Polònia per fer la salutació nazi en antic camp d'extermini d' Auschwitz-Birkenau , ha informat la policia polonesa. La dona de 29 anys va fer el gest davant de la porta Arbeit Macht Frei (La feina et fa lliure).





La dona, que no ha estat identificada, va ser acusada més tard de participar a la propaganda nazi. Els fiscals van emetre una multa, que ella va accedir a pagar. La dona va explicar que l'acte havia estat una broma de mal gust, informa l'agència de notícies PAP de Polònia.





Ella havia estat posant per a una foto presa pel seu marit en aquell moment. No és la primera vegada que s'atura estrangers per promoure propaganda nazi a Polònia, un càrrec que pot comportar fins a dos anys de presó.





El 2013, dos estudiants turcs van ser condemnats cadascun a sis mesos de presó per fer la salutació nazi a Auschwitz.