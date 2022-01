Temps a Catalunya: les gelades mantindran aquest dilluns en risc Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

Arxiu - Una dona es frega les mans pel fred. - EUROPA PRESS - Arxiu









Un total de 19 províncies de l'interior peninsular estaran aquest dilluns 24 de gener en avís groc (risc) per gelades, amb temperatures de fins a -8 graus centígrads, segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) .





En concret, les gelades afectaran, sobretot, de matinada ia primera hora del matí, Osca, Terol, Saragossa, Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Conca, Guadalajara, Barcelona , Girona , Lleida, Tarragona i Ourense.





A més, Cadis estarà en alerta groga per fenòmens costaners, amb vents de força 7, ocasionalment 8, a l'oest de l'Estret i sud de la zona de Trafalgar, i intervals d'aquest o sud-est força 7 al sud de la zona Guadalquivir-Cabo Roche mar endins.





D'altra banda, a l'àrea mediterrània hi haurà intervals ennuvolats, amb alguna precipitació feble i dispersa a l'entorn de l'Estret i, amb baixa probabilitat al litoral del País Valencià i de Múrcia. A més, al terç sud-oest peninsular hi haurà intervals ennuvolats de tipus mitjà i alt que aniran en augment.





A la resta del quadrant sud-est peninsular s'esperen alguns intervals ennuvolats de tipus baix durant la primera meitat del dia; i poc ennuvolat o clar a la resta de la Península. A les Canàries, els cels estaran ennuvolats a les illes occidentals, sense descartar precipitacions, i amb intervals de núvols a les orientals.





Tampoc no es descarten boires matinals al sud de Castella-la Manxa i interior de Galícia, segons la predicció de l'Aemet, que avisa així mateix d'una mica de calima al sud-oest peninsular.





Pel que fa a les temperatures màximes, aquestes pujaran al nord de l'altiplà Nord, serralada Cantàbrica, alt Ebre, País Basc, Navarra i Pirineus, mentre que experimentaran pocs canvis a la resta i també a les mínimes.





Es mantenen les gelades a gran part de l'interior nord, centre i est de la Península, més intenses als Pirineus, valls de l'altiplà Nord i entorn del sud del sistema Ibèric, i més febles i disperses a l'interior del quadrant sud-est.





Atenent el vent, serà fort a l'Estret i amb intervals de fort a Alborán. Per la seva banda, bufarà de l'est al nord de Galícia i del nord-est al litoral sud-est, i serà fluix de l'est a la resta de la meitat sud peninsular i fluix variable a la resta del país.