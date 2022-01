Una mare de 27 anys no vacunada mor per Covid-19 després de donar a llum

Crystal Herández amb el seu marit Rico @gofundme





Una mare no vacunada va morir de pneumònia causada pel Covid-19 dies després de donar a llum per una cesària d'emergència. Crystal Hernández, que va tenir sis fills, mai no va poder sostenir el seu fill menor, nascut a les 25 setmanes, abans de morir aquest mes.





El jove de 27 anys, de Pasadena, Texas , EUA, va contreure el virus el dia de Cap d'Any i va morir el 15 de gener. Ella i el seu espòs Rico es van negar a rebre la vacuna per temor a com podria afectar el seu embaràs, així com per creences religioses.





Rico, el seu marit, explica que "tot va passar molt ràpid i ella simplement va dir que no volia vacunar-se, no se sentia còmoda i no aniria en contra dels seus desitjos". El fill nounat de la parella, Koda, encara es troba a cures intensives, segons ABC 13 .





Els seus fills grans entenen que la seva mare ha mort, però Rico va dir que el seu fill de tres anys encara pregunta quan tornarà a casa de l'hospital . "Intento explicar [que] la mare és un àngel ara, ella t'està cuidant", va dir.





La cesària s'havia realitzat el 6 de gener i gairebé immediatament va ser sedada i intubada, ja que el seu estat es va deteriorar. "Ella mai es va despertar després d'això. Aquests van ser probablement els seus últims moments, i per això sé", explica el seu marit.





La parella havia donat positiu per Covid i tres dies després d'any nou, Crystal "va començar a sentir opressió al pit" i la seva respiració "es va tornar molt curta i molt dolenta", amb prou feines podia parlar, va explicar.





Després que la van internar a l'hospital, els metges li van dir a Rico que la seva dona estava millorant, però de sobte va empitjorar. El seu marit no va poder veure Crystal fins que va estar a prop de la mort. "Tant de bo l'hauria abraçada més forta i abraçada molt abans de deixar-la passar per aquestes portes corredisses", lamenta.