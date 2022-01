Què propicia l'abandonament escolar a secundària?

Han creat guia de metodologies adreçades al professorat per evitar l'abandonament escolar prematur /@EP





El projecte Crossroads, coordinat pel Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha conclòs que les desigualtats per raó de classe social, gènere o ètnia entre l'alumnat són elements clau en l'abandonament escolar prematur a secundària.





En un comunicat aquest dilluns, el centre ha especificat que situacions com la manca de connexió a la xarxa, l'absència de dispositius amb connexió, l'estrès que "pateixen les llars més vulnerables" pel nivell d'ingressos i els problemes d'habitatge han augmentat l'absentisme digital.





Han advertit també que la pandèmia ha posat en risc l'enllaç amb els adults que acompanyen l'alumnat a l'escola, referits a professorat, psicòlegs i tutors, així com la continuïtat de la seva educació, mentre que el tancament dels col·legis ha incrementat situacions "problemàtiques" com l'addicció a les pantalles, el consum de drogues o l'aïllament social, entre d'altres.





Des del seu inici a l'octubre del 2019 i fins aquest gener, el projecte Crossroads, finançat amb el programa Erasmus+, ha agrupat diferents experiències i ha comptat amb la col·laboració de socis com Pour la Solidarité (PLS) de Bèlgica, Fundacja Laboratorium Ziany (LZ) de Polònia i Udruga za ljudska prava i grandansku participaciju (PaRiter) de Croàcia.





Aquest dimecres se celebrarà una xerrada en línia com a tancament del projecte Crossroads sota el títol 'El model d'escoles de noves oportunitats: una peça clau per garantir l'equitat del sistema educatiu', que anirà a càrrec del doctor en sociologia de l'educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, Alejandro Montes.





GUIA DE METODOLOGIES



Crossroads té la finalitat de reunir experiències per incentivar els joves a seguir amb la seva educació postobligatòria des d'una perspectiva interseccional i un dels seus resultats ha estat la creació de la Caixa d'Eines, una guia -de difusió lliure en català, francès, polonès i croat-- de "metodologies innovadores, estratègies i bones pràctiques" dirigides al professorat per reduir l'abandonament escolar prematur.





Entre elles, hi ha un programa de mentoria escolar per treballar amb els alumnes i les famílies la millora dels resultats acadèmics o els recursos educatius i socioculturals del seu entorn, i un altre de tutories a nenes d'origen marroquí a la comarca d'Osona (Barcelona) per a “ empoderar-les i donar-los visibilitat ”.





Per a la investigadora principal de l'estudi, Mar Binimelis-Adell, una de les virtuts del projecte és que han incorporat durant tot el procés la veu dels joves en risc d'abandonament escolar prematur i del personal docent".