VÍDEO: Luna Ki es justifica després d'abandonar el Benidorm Fest per no poder utilitzar l'autotune

La cantant Luna Ki va anunciar aquest diumenge que es retirava del Benidorm Fest per no poder fer servir autotune i amb això, ha iniciat la temporada d'eurodrames. L'enrenou en xarxes ha estat de tal magnitud que la cantant de pop electrònic ha penjat un vídeo aquest dilluns per aclarir tot el que ha passat.

























" Podria haver dit una excusa, alguna cosa relacionada amb la meva salut, però no ho faré, perquè com a artista i com a persona sempre defensaré la veritat del meu art i com està fet el meu art ", comença dient la intèrpret de "Vaig a morir".























La cantant també ha explicat que era conscient que no podia utilitzar l'autotune a Eurovisió 2022, per la qual cosa encara no s'entén el motiu pel qual s'ha presentat al Benidorm Fest: “ Sí que em van dir que no podria utilitzar autotune a tota la cançó a Torí ”, explica.

Luna Ki també afirma que en cas d'haver guanyat el Benidorm Fest, hagués fet una nova versió de 'Voy a Morir' sense autotune que el convencés. " No m'hauria presentat si hagués sabut que acabaria així", conclou.