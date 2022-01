Les sucursals mòbils de CaixaBank atenen a 426 municipis de l'Espanya rural

El 77% d'aquestes localitats estan en risc d'exclusió financera /@EP



Les oficines mòbils de CaixaBank han prestat servei durant el 2021 a 426 municipis de l'Espanya rural, un 77% dels quals estan considerats en risc d'exclusió financera i on resideixen uns 250.000 habitants, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





L'entitat bancària ha explicat aquest dilluns en un comunicat que aquest servei permet als usuaris, siguin o no clients de l'entitat, fer les operacions bancàries més habituals.





Les sucursals mòbils de CaixaBank recorren 52.550 quilòmetres de mitjana al mes i s'hi van fer unes 220.000 operacions el 2021; el passat exercici, les van utilitzar 20.000 usuaris, un 79% dels quals són més grans de 60 anys.





L'entitat compta amb un total de 17 oficines mòbils que ofereixen el seu servei a onze províncies de sis comunitats autònomes: Àvila, Burgos, Castelló, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Segòvia, Toledo i València.





D'aquestes, sis oficines recorren localitats de Castella i Lleó, dues al País Valencià, la Rioja i Castella-la Manxa, i una a la Comunitat de Madrid i Andalusia.





SERVEI



A Segòvia, les oficines mòbils de CaixaBank atenen un total de 91 poblacions i recorren una mitjana mensual de 7.000 quilòmetres; a Àvila, donen cobertura a 73 localitats gràcies a un recorregut de 7.200 quilòmetres, i a Burgos, a 39 municipis després de recórrer 3.950 quilòmetres.





A València, les oficines mòbils donen servei a 35 localitats completant un itinerari de 4.000 quilòmetres al mes i a Castelló, les poblacions ateses són 36 i els quilòmetres recorreguts són un total de 5.000.





A la Rioja, les dues oficines mòbils de l'entitat recorren 8.300 quilòmetres al llarg del mes per donar cobertura a 57 pobles. A Castella-la Manxa, donen servei a Ciudad Real, on una oficina mòbil realitza una ruta de 5.000 quilòmetres per atendre 13 poblacions; a Guadalajara dóna cobertura a 17 localitats i una oficina mòbil dóna servei a dos municipis de Toledo.





L'oficina mòbil que atén a Madrid permet fer operacions bancàries a 31 municipis en un recorregut de 3.100 quilòmetres i la ruta a Granada presta servei a la població de 32 localitats en risc d'exclusió financera en un recorregut de 3.500 quilòmetres al mes.