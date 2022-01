Casado: "Portarem davant la Justícia aquest repartiment a dit dels fons europeus a favor del PSOE"

Pablo Casado @ep





El líder del PP, Pablo Casado , ha assegurat que el Govern està utilitzant els fons europeus en projectes per als quals "no haurien de destinar-se" i a més "donen més diners a les comunitats i alcaldes socialistes del PSOE que als del PP. Per això, ha subratllat que el PP "portarà davant la Justícia aquest repartiment a dit a favor del PSOE" i exigirà a Europa que "serveixin per crear ocupació i no per fer una xarxa clientelar al servei de Moncloa".





Després que el Govern i el PSOE acusin el PP de fer el ridícul a Europa intentant sembrar dubtes, Casado ha assenyalat que ja han contestat l'Executiu des d'Europa Manfred Weber i Siegfried Muresan, tots dos del PPE, assegurant que el Partit Popular “té raó " i els fons "s'han d'acordar entre autonomies i entitats locals i, si és possible amb l'oposició".





Casado ha recordat que fa un any i mig va plantejar a Pedro Sánchez crear una autoritat independent per "gestionar els fons de forma transparent, eficaç i honesta" a canvi de "recolzar-lo en totes les reformes".





"HA PREFERIT REPARTIR-LOS A DIT"





"Però ha preferit repartir-los a dit. I quin problema hi ha? Doncs que hem descobert que dóna més diners a les CCAA socialistes i als alcaldes del PSOE que al PP. I això no és que sigui dolent per al PP sinó que és dolent per a milions d'espanyols que estan governats per alcaldes i presidents del PP", ha emfatitzat.





És més, el líder del PP ha assegurat que el Govern "està utilitzant aquests fons per a projectes" als quals no s'haurien de destinar com "pagar webs de ministeris" i turisme per a persones d'orientació sexual determinada o d'una raça determinada" . rehabilitant totes les cases sindicals dels sindicats. Per això no són els fons. Són per fer una economia més competitiva, créixer més i crear més ocupació”, ha manifestat.





Casado ha dit que el PP ha plantejat baixar impostos a càrrec d'aquests fons europeus o implantar la motxilla austríaca i més flexibilitat laboral. "Els fons són per als espanyols, no per als socialistes", ha ressaltat.





Per tot això, ha confirmat que el PP actuarà davant de la gestió d'aquests diners que Espanya rep d'Europa. "Nosaltres portarem davant la Justícia aquest repartiment a dit a favor del PSOE i exigirem a Europa que serveixin per crear ocupació i no per fer una xarxa clientelar al servei de Moncloa", ha asseverat.





GAMARRA URGEIX EL GOVERN A DONAR EXPLICACIONS AL CONGRÉS





Per part seva, la portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, s'ha fet ressò de la informació d'ABC sobre que les empreses reben menys del 7% dels fons europeus i ha urgit l'Executiu a oferir explicacions a la seu parlamentària .





Segons la seva opinió, aquestes dades evidencien "ineficàcia en la gestió i el sectarisme" en el repartiment que realitza el Govern i que "paga l'Espanya real". "El Govern s'ha de sotmetre al control parlamentari. Explicacions ja", ha afirmat en un missatge al seu compte oficial de Twitter.