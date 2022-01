Xavi: "No estic satisfet amb el joc, però són tres punts d'or"

L'entrenador del Barça, Xavi Hernández /@EP





L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha confessat que ha de prioritzar els resultats mentre el seu equip no trobi el joc com diumenge en la victòria (0-1) contra l'Alabès, i ha enaltit la figura de Pedri, "l'excel·lència" del model de joc que vol instal·lar en l'equip blaugrana.





"Estic molt content en primer lloc per la victòria, són tres punts d'or per a nosaltres, i ens donen molta moral i confiança per continuar. No ha estat un partit brillant, però s'ha guanyat. No estem per llançar coets, és la realitat, aquesta victòria val molt", ha dit en roda de premsa.





El tècnic ha reconegut així aquests tres punts, vitals per a la zona de Champions, gràcies al gol en el 87 de Frenkie de Jong. "En la segona part hem atacat millor, amb més paciència. El camp no ajudava, estava glaçat, ells molt tancats. A les bandes no hem estat precisos", ha afirmat.





"De la mateixa manera que el dia de la Supercopa contra el Madrid estava content malgrat la derrota, avui no estic satisfet amb el joc, però són tres punts d'or. Està tot molt igualat, però hem de jugar millor. El jugador està en confiança baixa, jugadors molt criticats", ha afegit.





A més, Xavi ha reconegut que per sort aquesta vegada el resultat dona la raó ja que, si haguessin empatat, les crítiques haurien estat fortes. "Era crucial, i ho serà el següent i el següent. Ens donarà molt això, el resultat sempre et dona la raó per desgràcia, però és així", ha afirmat.





"Que amb 19 anys ho faci tot bé és espectacular, fem broma d'on ve, el que té és el que ens falta a molts futbolistes per jugar amb la idea que volem. Pedri és l'excel·lència del que volem nosaltres, de la idea i del model de joc, evidentment que pot liderar", ha conclòs sobre el canari.