Enric Botí: "El valor més important de l'ONCE és l'empatia social, posar-nos a la pell de la gent vulnerable"

El Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí/ @Catalunyapress





Enric Botí és des de 2019 Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya i també secretari general del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).





Botí és entrevistat per Catalunyapress abans que Barcelona aculli la I Conferència Mediterrània sobre Discapacitat i Inclusió Social , organitzada per la Secretaria de la Unió per la Mediterrània i el Grup Social ONCE. Un esdeveniment regional que reunirà els responsables polítics, experts de la societat civil, així com actors públics i privats per compartir recomanacions de polítiques i millors pràctiques per a les agendes post-Covid i els programes de recuperació a la regió mediterrània els dies 26 i 27 de gener.





La pandèmia encara ens acompanya i no és gaire conegut però el Covid-19 està deixant seqüeles que afecten també la visió. Com ho està afrontant l'ONCE?

Des de l'ONCE estem, com tota la societat, sobrevivint aquesta situació del Covid-19 amb noves realitats. La primera realitat és que comencem a atendre les primeres persones amb seqüeles derivades del Covid-19 que es transformen en una discapacitat provocada per problemes visuals importants en alguns casos o per problemes de mobilitat i motricitat . Estem aprenent a atendre les persones amb aquesta nova lesió que se'ns presenta en edats diferents. No ens hauríem imaginat mai que el Covid-19 , a més de les lesions pneumològiques, deixés lesions neurològiques que provoquen aquesta lesió visual o auditiva en alguns casos . Volem donar-li una resposta, a més de sanitària, social des de la igualtat, i els ajuts. Des de l'ONCE estem, com a organització, intentant estar a l'alçada de les circumstàncies.





Enric: "Fem una crida a les farmàcies perquè ens ajudin les persones cegues a saber el resultat dels nostres tests d'antígens"





Ara que els tests d'antígens estan a l'ordre dia, què passa amb els tests d'antígens i les persones amb discapacitat?

Aquesta realitat sanitària que va canviant també ens porta ensurts o sorpreses, com la necessitat de fer-nos tests d'antígens. I una vegada més es demostra que la urgència fa que no preveiem la igualtat o l'accessibilitat . Aquesta necessitat de fer-se tests d'antígens de manera autònoma ha fet que les persones amb discapacitat visual visquem amb certa discriminació . Com m'ho faig jo? Com veig si surt la ratlla per saber si sóc positiu o no? El dissenyador no ha pensat que un sector de la població no el pot fer servir de manera autònoma, una situació que és una llàstima perquè els centres sanitaris estan saturats . Fem una crida a les farmàcies perquè ens ajudin i que les persones cegues tinguin dret també a saber si són positius o no i quines mesures prendre . Demanem a l'Administració sanitària una vegada més que arbitri les mesures perquè els recursos sanitaris siguin igualitaris i no generin situacions d'exclusió per a la població.







Botí: "Ens hem compromès amb el Govern a crear 25.000 llocs de treball per a persones amb discapacitat en deu anys"





Ha parlat que l'ONCE ha acollit persones amb discapacitats derivades del Covid-19. Què ens pot dir del pla del govern per a la creació de 25.000 llocs de treball en 10 anys?



Sí. L'ONCE funciona amb l'acord que manté amb el Govern. Aquest conveni caducava l'any passat i vam aconseguir renovar-lo amb el Govern i tenim un instrument social i econòmic que ens permet continuar sent una entitat prestadora de serveis socials en aquest país. Ens hem compromès amb el Govern a canvi de l'autorització per a la venda de les loteries socials. En general, entre altres coses, crear 25.000 llocs de treball d'aquí a 10 anys, tots per a persones amb discapacitat. I a més s'impulsarà la formació de les persones, perquè generar ocupació també té a veure amb formar les persones que treballaran. Aquí estarem ONCE, Fundació ONCE i ILUNIÓN, unint el millor de les tres entitats per aconseguir que en aquest termini de 10 anys 25.000 persones estiguin empoderades i tinguin un projecte de vida digne, a més de millorar l'ocupabilitat amb la formació. Tenint cura de col·lectius molt sensibles, com les dones, les persones joves amb dificultats o les víctimes de violència de gènere.







Perquè la millor manera d'aconseguir la inclusió social és a través de la feina i vosaltres aposteu sobretot pel treball de qualitat.

Jo crec que sí. El treball ha de ser de qualitat, i que sigui de qualitat és que sigui estable . A ONCE Catalunya estem orgullosos, perquè malgrat les dificultats que han viscut les empreses al nostre país, nosaltres hem estat capaços de fer que 492 persones signin el seu primer contracte de treball, la majoria persones amb discapacitat . I de les persones que treballen amb nosaltres, l'any passat 113 van aconseguir convertir la seva feina en indefinida gràcies al seu esforç . Per això diem que l'ocupació de qualitat és l'estable . Estem contents perquè sabem que tenir un accident o canviar la teva vida es pot dignificar mitjançant la feina, ser autònom, dependre del teu propi esforç. És un model d'apoderament i nosaltres ho fem possible gràcies a la venda de les loteries socials.







Ha parlat de la loteria social, aquesta és la garantia perquè els recursos arribin a l'ONCE institució dedicada a les persones amb discapacitat.

Al final nosaltres som a Catalunya, en un mercat molt competitiu on hi ha molts mercats de joc tant públics com privats i també on-line. Nosaltres estem com un operador més, però el valor diferencial de l'ONCE com a comercialitzador de loteries és que són loteries socials. El que es recapta serveix per prestar serveis i per generar llocs de treball. Però a més de social té dues característiques més que la fan singular al món: som socials pel que he explicat, som segurs perquè respectem tots els certificats de jocs segurs que hi ha i som un joc responsable perquè amb la comercialització dels nostres jocs volem evitar conductes patològiques . Hi ha protocols sempre entre el venedor i el client per evitar comportaments abusius amb el joc. Tot i aquesta triple característica l'entorn és competitiu perquè s'ha massificat molt i per això seguim recordant a la societat que també es pot fer una compra responsable de loteria .





Ha parlat del protocol de responsabilitat entre el comprador i el venedor. Quan ho vau instar?

Ja tenim més d'una dècada entre nosaltres. Entre el joc i el client sempre hi ha una persona, mai no és només una màquina. Per garantir la compra responsable tenim la formació que donem al venedor, on li expliquem que no s'ha de vendre a menors o que cal evitar la compra abusiva. Intentem garantir aquest valor afegit . A més tenim una web on hi ha compres amb protocols que garanteixen el mateix.





La imatge del primer cec venent la loteria social de l'ONCE presideix el despatx d'Enric Botí/@Catalunyapress





Parlant de la vostra loteria social i responsable. Com han anat les vendes en aquest temps de pandèmia?

El 2019, l'any prepandèmia, vam aconseguir amb l'esforç dels 2.500 venedors ingressar 226 milions d'euros a Catalunya . L'any més dur, el de l'aturada, vam arribar a 156 milions. Fixa't quin descens, vam haver de fer un ERTE i patir com ho han fet totes les empreses per intentar reactivar-nos. Vam passar de 226 a 156 milions el 2020. Però malgrat les dificultats mantenim el nivell de feina. L'any passat, el 2021, vam tancar les vendes a Catalunya amb 211 milions d'euros per ingressos de joc, per la qual cosa ja ens vam acostar al 2019 . Creiem que aquest any, el 2022, és decisiu. En els moments més durs, l'ONCE és quan més ha intentat ajudar els necessitats, però també és quan hem rebut més ajuda de la gent que ha confiat i ha estat solidàriament amb tots nosaltres. Estem en un escenari d'optimisme prudent, veient com evoluciona aquest any, què passa amb les onades de contagi, i tractant de cuidar-nos i cuidar la ciutadania.





Està parlant de cuidar la ciutadania en els moments més difícils. Heu hagut de desenvolupar al departament de Serveis Socials que teniu algun servei adicional que no estigués previst dins del catàleg del servei tan complet que ja doneu?

Sí. Hem desenvolupat dos programes. Un ha estat la lluita contra la solitud, perquè el Covid-19 ha fet que moltes persones hagin mort i d'altres s'hagin quedat soles. Fer-se gran, ser cec i quedar-se sol et fa molt vulnerable. Hem intensificat un programa de lluita contra la solitud, establint xarxes de suport a persones cegues i soles que viuen a Catalunya perquè sàpiguen que mitjançant un voluntari i contactes periòdics, la soledat la podem pal·liar. A més hem desenvolupat un projecte d'accés de les persones cegues a la digitalització . La vida s'ha digitalitzat abans i quan la digitalització no està ben feta és una capa d'exclusió perquè et limita. Hem fet un pla de digitalització de les persones cegues de l'ONCE perquè mitjançant les tecnologies es pugui arribar als serveis socials. Per exemple, amb altaveus intel·ligents una persona cega pot llegir un llibre. Hem acostat l'ONCE com a prestadora de serveis socials a les persones que ho necessiten a través de la tecnologia amb atenció professional . Per què ho fem? Generem ocupació, ens transformem, però el més important per a l'ONCE és que l'empatia social és el millor valor que tenim com a organització. Posar-nos a la pell de la gent vulnerable, veure què necessiten i entendre com aconseguir una societat més justa.





Enric Botí: "Demanem als polítics i la societat que anem amb compte amb el concepte de la sostenibilitat"





Tot i la qualitat que té l'ONCE i el prestigi i l'afecte que li té la gent, continuen existint barreres que impedeixen el desenvolupament normal de les persones amb discapacitat. A més a més, Catalunya és la comunitat que té la llista d'espera més llarga per accedir al reconeixement de discapacitat. Què ens pot explicar sobre això?

Pel que fa al reconeixement dels graus de discapacitat, és veritat que l'administració té llista d'espera i això dificulta, moltes vegades, l'atenció social que necessiten les persones. Demanem a l'Administració que tracti d'agilitzar el procediment, perquè quan una persona pateix un accident o té una discapacitat, necessita que se'l reconegui com a tal perquè vol dir que et prestin beneficis socials. Així, la resta d'entitats del sector podrem atendre aquestes persones.





També hi ha un altre tema important que són les barreres. És veritat que hem millorat, però a l'ONCE tenim la sensació que quan arreglem les unes apareixen les altres. Estem alerta i demanem a polítics i societat que anem amb compte amb el concepte de la sostenibilitat . Nosaltres estem d'acord amb la sostenibilitat, la volem tots, però demanem que no siguin noves barreres. La sostenibilitat que no és accessible no és sostenible. Ara hi ha sistemes de reciclatge, per exemple, però a alguns barris on es fan projectes pilot no es pensa en persones cegues o amb altres discapacitats. Reciclatge, transport silenciós, etc. Quan es creuen, cal pensar en tota la ciutadania.





Ha parlat dels vehicles silenciosos i el reciclatge porta a porta. Quina és la perspectiva de l'ONCE perquè no suposin noves barreres per les persones amb discapacitat?

Buscar alternatives perquè hi hagi la realitat sostenible i que tots tinguem dret al mateix. Pensar sistemes per a tots els ciutadans. Hi ha, perquè ho hem parlat amb diferents ajuntaments. Però no volem arribar tard. Un 9% de la ciutadania de cada municipi té discapacitat, així que quan es fan els projectes pilot cal fer-los tenint en compte que tots tenim dret a reciclar o agafar transport públic silenciós . Pel que fa a això, el transport públic sense soroll i sense contaminació, hi ha una normativa europea que estableix l'obligatorietat que els vehicles elèctrics a determinada velocitat incorporin avisadors acústics i estem pendents de la seva implantació. Què ens preocupa? Les bicicletes i els patinets. Que fem compatible la circulació de tots aquests transports amb la resta de persones que van a peu i que no suposin perill per a les persones que vagin per la vorera i tenen discapacitat visual o auditiva. Necessitem que els espais públics estiguin ben delimitats i siguin accessibles.





A finals d'aquest mes de gener tindrà lloc a Barcelona La I Cimera Mediterrània per la Inclusió. Què significarà?

És un espai important per al grup social ONCE. El fet que hi hagi una jornada de reflexió de tots els països que miren al Mediterrani servirà perquè vegem quines bones pràctiques tenim i com podem millorar les polítiques socials d'aquests països . Com està la feina, l'accessibilitat, els drets, les oportunitats de vida, les de futur? És bo que hi hagi sinèrgies al voltant de la Mediterrània i el grup social ONCE hi serà per estendre bones pràctiques i aprendre dels altres.





Botí: "Les persones amb discapacitat som un valor actiu i volem ser un focus de la reconstrucció"







Heu implantat la modalitat de nous quioscos i l'any passat vau inaugurar el primer a Barcelona. Com evoluciona aquest desplegament?

Va molt bé i n'estem molt orgullosos. Després de 30 anys vam començar a renovar el parc de quioscos i és la nostra imatge al carrer. El venedor de cupons és un gran comercial, mereix millorar les condicions de treball. Als quioscos els anomenem els despatxos de la il·lusió i la solidaritat. Són punts de convivència i convergència al carrer. És on estem amb la gent i ens expliquen les seves coses. Hem millorat la visibilitat del venedor i ara són quioscs més lluminosos i transparents on el venedor és el centre de les loteries socials i el producte és molt més visible. Ens hem modernitzat com a organització fent un esforç important en un moment complicat. Però creiem que a la vida cal intentar renovar-se i hi som. A Catalunya n'hem instal·lat 230 i esperem acabar l'any amb 300 . A Barcelona abans d'estiu en tindrem 80 o 90. Des d'aquí donem les gràcies als ajuntaments que ens donen permís per exercir les vendes de les loteries socials en les millors condicions de treball possibles.





Tothom parla dels fons Next Generation, però sembla que no miren cap al sector de la discapacitat. Com us enfronteu a això?

Nosaltres demanem a les administracions que els gestionaran que si parlem de reconstrucció, sigui també social. Els fons han de donar noves oportunitats. Els diners es destinaran a temes de sostenibilitat, no contaminació, sistemes de regeneració... i les persones amb discapacitat som un valor actiu i volem ser un focus de la reconstrucció . Som un 9% de població a qui no han de col·locar a part. Els fons han de servir per a una reconstrucció social i social vol dir comptar com a actors amb totes les persones, sobretot amb les que tenen menys possibilitats. Estem involucrats en diversos projectes per fer front al futur tots en la mateixa direcció.