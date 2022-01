Belén Esteban afirma que podria abandonar Sálvame: "Crec que em queda poc"

Betlem Esteve | ep





Belén Esteban s'asseia aquest dissabte al 'Deluxe' i la veritat és que la seva entrevista no ha passat desapercebuda, de fet el polígraf de l'Esteban s'ha caracteritzat per no mentir en les preguntes que va respondre davant dels seus companys. Entre totes les qüestions que se li van fer a la col·laboradora, vam veure com va sortir el nom d'Antonio David, Olga o Rocío Flores... però també va parlar en primera persona dels darrers esdeveniments de la seva vida.





La col·laboradora va respondre un 'Sí' contundent quan li van preguntar si havia pensat aquestes últimes setmanes abandonar 'Sálvame Diario' . Una resposta que no va sorprendre perquè qui sigui seguidor de l'Esteve sap que moltes vegades ha confessat que, en el cas que pogués estar sense treballar a la tele, no hi seria.





Això sí, Belén va voler explicar que: "No m'he anat pel meu marit i la meva filla, que li encanta que sigui aquí, però aquest any he estat a punt. Em noto molt cansada. Ella viu fora i veu que no sóc a casa ... La casa em cau a sobre, però a mi ja em queda poc" "explicava la col·laboradora, però també afirmava que: "A veure això no vol dir que en uns dies o uns mesos me'n vagi... a més acabo de renovar amb 'La fàbrica de la tele'".





L'Esteve ha deixat clar que ara es troba en una posició econòmica més tranquil·la, després d'haver pagat la hipoteca que li quedava de la casa que va adquirir de Toño Sanchís després de la victòria a la batalla judicial . A més, està bolcada amb 'Sabores de la Esteban' i aquests poden ser alguns motius pels quals la col·laboradora decideixi abandonar, en un futur proper, la televisió.