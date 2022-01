La inseguretat creix al Poble Sec i els veïns tenen por: "No estem segurs enlloc"

Els Mossos desallotgen un pis ocupat al Poble Sec @ep





"No estem segurs enlloc", assegura una veïna del Poble-sec a 'El Programa de Ana Rosa'. Els veïns del barri del Poble Sec , a Barcelona , no poden més. L'increment de les ocupacions de pisos, que molts s'acaben convertint en narcopisos, ha disparat la delinqüència a aquesta zona de la capital catalana.





Per desgràcia, el barri que va veure néixer Joan Manel Serrat està perdent la màgia que el va caracteritzar abans. Un veí, en ser preguntat sobre com veu actualment el Poble Sec, respon rotundament amb l'adjectiu " fastigós ". "És denigrant, brut, no té res a veure amb allò que era".





"Tinc por", assegura una veïna octogenària del Poble Sec a l'esmentat programa de televisió. Els veïns denuncien que hi ha desenes de narcopisos ocupats per persones que amenacen, roben, trafiquen amb droga i protagonitzen baralles constants.





Els veïns denuncien la degradació del barri i la manca de seguretat, una situació que s?agreuja amb la passivitat de les autoritats. "Fa 60 anys que dic anys i mai ho he vist tan malament. Què està passant?", es pregunta la mateixa veïna.





Segons expliquen a 'El Programa d'Ana Rosa' i recull CatalunyaPress , més de sis locals han estat desallotjats els últims dies, però en queden molts més i els veïns ja no aguanten. Aconseguirà el Poble-sec tornar a ser el que va ser?