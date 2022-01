Una dietista comparteix "la cura definitiva de la ressaca"

Foto d'Andrea Piacquadio a Pexels







Una dietista amb seu a la ciutat de Nova York ha compartit una recepta per a una beguda que ella anomena la " cura definitiva per a la ressaca ". La millor part? Només necessites quatre ingredients. Curar amb èxit una ressaca és una cosa que milions d'assistents a la festa han estat tractant de descobrir durant segles.





Tot i això, Monica D'Agostino jura que ha trobat la resposta universal i ara comparteix el seu secret amb el món. Ella crida a la cura "llimonada de recuperació" i va compartir la recepta a TikTok, on ràpidament es va tornar viral.





És una recepta simple que és una combinació d'aigua, suc de llimona, gingebre i cúrcuma . Mònica, que té una llicenciatura en nutrició i un mestratge en dietètica, afirma que t'ajudarà a sentir-te millor després d'una llarga nit de consum d'alcohol.





"Sóc una dietista que viu a Nova York i li agrada sortir tots els caps de setmana", diu per primera vegada al clip. "Sé que a molts dietistes en aquesta aplicació els agrada fingir que sempre mengen fruites i verdures, però ningú no fa això, no és realista", sentencia.





Per fer el beuratge, Monica comença amb un flascó de 700 ml ple d' aigua . A continuació, barreja tres cullerades de suc de llimona i tres cullerades de pasta de gingebre . Després, la dietista introdueix un paquet d' edulcorant de cúrcuma fabricat per la marca Whole Earth. Conté cúrcuma, eritritol, extracte de fulla de stevia, pebre negre i extracte de fruita de monjo.





Aquests paquets tenen zero calories o sucres afegits, sense conservants i no contenen gluten."És genial, ho endolceix", diu, referint-se als paquets. "Té cúrcuma, i per això ajudarà amb part de la inflamació del cap de setmana. I té pebre negre, no es pot assaborir, però això és el que ajuda a activar la cúrcuma", explica.





Mònica emfatitza que la cúrcuma ajudarà a baixar la inflamació que provoca el mal de cap, el gingebre farà que el teu estómac se senti millor i el suc de llimona és excel·lent per a la pell. "Però la raó principal per la qual et sentiràs millor amb això és la hidratació", afegeix.





Després de barrejar-ho tot, la Mònica cola la beguda per eliminar les restes de gingebre i afegeix-hi una mica de gel per donar-li frescor. Si no podeu trobar els paquets de cúrcuma en línia, Mònica aconsella barrejar una culleradeta de cúrcuma, pebre negre i una o dues culleradetes de xarop d'atzavara i afegir a la beguda.