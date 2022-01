Rajoy dóna positiu a Covid-19 per segona vegada

Mariano Rajoy @ep





L'acte previst per a dilluns a Salamanca per a la presentació del llibre 'Política per a adults', de Mariano Rajoy , s'ha suspès després del positiu per coronavirus de l'expresident del Govern, segons ha confirmat l'organització.





Aquest esdeveniment, organitzat per la Fundació Gaceta, tenia previst celebrar-se a les 19.00 hores al Casino de Salamanca.





L'expresident ja s'havia contagiat prèviament de coronavirus i havia hagut de passar deu dies en quarantena, encara que sense símptomes greus, segons va reconèixer el mateix el mes de desembre passat en una entrevista al programa 'El Hormiguero 3.0' d'Antena 3.