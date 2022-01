El laboratori de Wuhan va crear vuit virus similars al Covid-19 abans de la pandèmia

Coronavirus a través del microscopi @ep





Després de dos anys de lluita contra el Covid-19 , encara no se sap amb exactitud d'on va sortir el virus. Alguns científics apunten a un origen zoonòtic i altres creuen que es va generar al polèmic laboratori de Wuhan , que es troba a escassos metres del mercat on es van produir els primers contagis. Aquest dilluns una notícia d'ABC confirma aquesta segona teoria, i és que s'ha conegut que es van arribar a crear vuit virus similars al Covid-19 en aquest laboratori, i almenys dos eren molt infecciosos per a l'ésser humà.





El maig del 2021, 18 viròlegs reconeguts de tot el planeta van demanar una investigació del possible origen artificial del coronavirus, en una carta oberta a la revista 'Science'. L'any 2015 dos dels signants van publicar un estudi sobre la tècnica de 'genètica inversa' que els havia permès donar vida a un virus a través del seu ADN per després manipular-lo i crear un coronavirus artificial.





Per crear aquest nou patogen van utilitzar l' espina dorsal del virus SARS i la proteïna espiga d'un altre coronavirus de ratpenat molt semblant, anomenat SHC014. Les proves de laboratori amb cèl·lules humanes van mostrar que aquest coronavirus artificial tenia una gran capacitat infecciosa en humans.





Després de publicar aquest estudi amb Ralph Baric, la doctora Shi Zhengli va continuar realitzant el mateix tipus d'experiments en un laboratori qualificat com a BSL-2 (amb menys seguretat que l'anterior) . Aquesta vegada la doctora Shi Zhengli es va ajuntar amb el zoòleg britànic Peter Daszak i van treballar en la recol·lecció i emmagatzematge de la major col·lecció de coronavirus de ratpenat.





Tal com van publicar en un estudi la doctora Shi Zhengli i el zoòleg Peter Daszak, van aconseguir crear a Wuhan vuit clons del virus WIV1 , al qual van afegir les espigues de nous coronavirus trobats en coves de ratpenats. S





Segons les seves conclusions, almenys dos d'aquests nous patògens resultants "es van reproduir molt bé en cèl·lules humanes". El virus WIV 1 és el 'parent' més propers del SARS-CoV-1, que va causar una pandèmia entre 2002 i 20o3.





Molts viròlegs han alertat sobre aquests experiments, denunciant que s'hagin realitzat al laboratori de Wuhan amb seguretat BSL-2, un nivell de seguretat que segons alguns viròlegs és "semblant a la de la consulta d'un dentista".