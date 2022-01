Les dones pateixen més complicacions i morts quan les opera un home

Que les dones estem en desavantatge en molts àmbits és una cosa que gran part de la societat té present i per això es facin tantes manifestacions i reivindicacions feministes. Però potser no és tan obvi el fet que les desigualtats arriben a la sanitat i fins i tot als quiròfans: les dones moren més quan les opera un home .





Un equip de neurocirurgians en un centre mèdic de Barcelona /@EP





Cal assenyalar que la majoria de les persones que es dediquen a les cirurgies són homes. A Europa, concretament, ells representen gairebé el 90% del total dels professionals en aquest àmbit. I ja són diversos els estudis que apunten al que hem esmentat unes línies més amunt: que quan una dona és operada per un home té més possibilitats de patir complicacions i fins i tot de morir.





Ara, una nova investigació publicada a la revista mèdica JAMA Surgery aporta noves dades. Al text s'explica que les dones tenen un 15% més de probabilitats de tenir complicacions i un 32% més de probabilitats de morir durant una operació quan és un home qui realitza la cirurgia.





Però aquests no són els únics resultats trobats que apunten a un desavantatge, ja que segons es recull en aquest estudi, quan el cirurgià és un home el risc de readmissió de qualsevol pacient dona augmenta un 11% i el risc de romandre ingressada més temps al hospital s'incrementa un 20% . Cosa que, segons asseguren, no passava a la inversa, és a dir, quan una dona operava un home.





Per treure aquestes conclusions, els investigadors van analitzar els registres de 1.320.108 persones d'Ontario que es van sotmetre a 21 cirurgies comunes realitzades per 2.937 professionals . Els procediments quirúrgics realitzats anaven des de l'extirpació d'un apèndix o una vesícula fins a un reemplaçament de maluc o reparació d'aneurisme.









PER QUÈ EXISTEIX AQUESTA DIFERÈNCIA?





Això és una cosa que els autors de l'estudi no tenen del tot clar. No obstant això, creuen que podria ser degut a "biaix s sexual implícita" perquè els cirurgians homes "actuar sobre els prejudicis, els estereotips i les actituds inconscients i profundament arrelada".





A més, consideren que un altre factor causant podria ser la diferència en la comunicació dels homes i les dones . Elles, en general, presenten millors habilitats interpersonals tant amb els companys com amb els pacients abans de l'operació.





D'altra banda, en un reportatge de la BBC, la uròloga de la Universitat de Tufts, Oneeka Williams, explicava que “els homes pensen que les dones són més ansioses i histèriques i, com a tals, presten menys atenció a les queixes postoperatòries”. Cosa que també podria influir en que quan una dona és operada per un home presenti més complicacions greus.





En aquest mateix reportatge també es nomena el fet que a les dones se les jutja més que als homes. Comenten que si una dona cirurgiana acaba una operació amb mals resultats, se l'assenyala. En canvi, si és l'home el que dóna per finalitzada una operació i el resultat no és l'esperat, se'n culpa la mala sort. Per tant, les dones cirurgianes s'esforcen més i estan pendents de qualsevol detall per evitar ser jutjades i demostrar la seva vàlua.





LA DESIGUALTAT DE LES DONES EN SANITAT





Una figura que representa cor humà /@EP





Però com esmentàvem abans, la desigualtat de les dones a la sanitat no es limita que tinguin més risc de morir quan les opera un home , que hi hagi una gran majoria de cirurgians homes o que a les doctores se les jutgi més que als doctors .





També podem veure aquesta desigualtat si parlem, per exemple, d'afeccions de cor. Aquestes malalties són la principal causa de mort femenina. No obstant això, s'estudien, es diagnostiquen i es tracten més quan es produeixen en homes.





A més, tampoc no es té en compte la diferència de sexe quan es recepten tractaments . En aquests casos, l'única distinció que es fa és entre adults i nens, però no entre homes i dones. I és una cosa que caldria, ja que és probable que una dona de 50 quilos no necessiti la mateixa quantitat de medicament que un home que pesa 80 quilos.





Finalment, tampoc podem oblidar que les dones patim el 60% dels efectes secundaris dels medicaments, però només el 20 o 25% dels participants als assaigs clínics són del sexe femení . La resta, al voltant del 80%, són hòmens. Però allò que es consideraria acceptable seria un percentatge del 60% com a màxim per a un dels dos sexes.