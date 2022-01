Almenys quatre ferits, un de crític, després d'un atac perpetrat en un campus universitari

Despliegue de las fuerzas de seguridad de Alemania tras un ataque armado en un campus universitario en Heidelberg - EP







Almenys quatre persones han resultat ferides, una de les quals es troba en estat crític, en un atac perpetrat al campus de la Universitat de Heidelberg, al sud d'Alemanya, suposadament a mans d'un estudiant, segons ha pogut confirmar l'agència de notícies alemanya DPA.





La informació que ha proporcionat la policia apunta a un únic atacant, que ha obert foc amb un arma llarga en una sala de conferències del campus.





Després de l'atac, l'home s'ha suïcidat, segons fonts de les forces de seguretat, però a hores d'ara no s'ha confirmat aquest extrem de manera oficial. "No creiem que hi hagi altres autors", ha incidit la policia.





La Policia de Mannheim ha indicat a través de Twitter que hi ha una operació "a gran escala" al lloc dels fets i ha afegit que el sospitós hauria actuat en solitari. La policia ha indicat que donarà més informació pròximament i ha demanat no obstaculitzar els carrers circumdants per facilitar les operacions dels serveis d'emergència.