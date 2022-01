Ucraïna, un puzle indesxifrable que té com a únic nexe d'unió… el futbol

Kíev - Unsplash





Anys enrere molt pocs espanyols haurien sabut situar Ucraïna al mapa. Potser els més informats haurien estat al corrent que formava part d'aquell gran imperi que els tsars van trigar alguns segles a conformar i que, convertit en la Unió Soviètica i amb les fronteres una mica eixamplades gràcies a l'astúcia de Stalin amb Hitler primer, i amb els aliats al final de la segona guerra mundial, es va enfonsar en un plis plas com un castell de cartes. Va quedar llavors la gegantina Rússia històrica, encara que despresa de molts territoris; un d'ells, Ucraïna, considerat part essencial de la mateixa essència russa, al qual la peripècia recent ha situat en el primer pla de l'actualitat com a peó de canvi en un equilibri precari i perillós entre Rússia i el món occidental.





Em temo que a molts els resulta difícil entendre la gènesi d'aquest conflicte i confesso que a mi mateix em resultaria impossible fer-ho si no hagués tingut l'oportunitat de llegir fa uns anys Yuri Andrujovic, un periodista ucraïnès que va publicar a la dècada de 1995 a 2005 una sèrie de textos en què tractava d'interpretar aquest complex mosaic que és el seu país i que va acabar recopilant-los en un llibre que a la seva edició espanyola es va titular “L'últim territori”.





Andrujovic recordava que el seu país és el segon d'Europa per la seva extensió territorial, que el formen territoris molt diferents entre si on es parlen diferents llengües i que històricament han estat sotmesos a diversos poders. “Visc en un territori anomenat Galitzia, una part del món que des de temps immemorial ha estat objecte de la sospita i el desdeny”. I puntualitzava: “Galitzia no és Ucraïna, sinó una mena de contrapès geogràfic, una al·lucinació polonesa”. La regió de la qual és originari l'autor pertany al sector occidental d'Ucraïna, separat de l'oriental per moltes raons. Així, el nivell d'identitat nacional, hipertrofiada en aquell i atrofiada en aquest; la llengua que s'utilitza majoritàriament, l'ucraïnès en el primer cas i de caràcter bilingüe russo-ucraïnès en el segon; la ideologia dominant, anticomunista a occident i encara comunistitzada a l'altra banda. Al punt que segons aquest autor el futbol era l'únic signe d'identitat compartit per tothom.





Però tot i així quan Andrujovioc va escriure els seus articles no es podia parlar de ruptura entre les dues Ucraïnes, cosa que creia un veritable anacronisme perquè entenia que en el fons existien moltes més característiques comunes del que se suposa. “Ucraïna és un únic país –conclou- … encara que al mateix temps que diferent pot ser un únic país!”. Però molt conscient que el cas més emblemàtic d'aquestes diferències era ja aleshores el de la regió de Donbas, completament russa i comunistitzada, que considerava un veritable factor de desequilibri interior, però “l'únic problema és trobar la manera de convèncer-los a ells perquè se separin”. Sembla que al final i amb el suport descarat de Rússia, van decidir intentar fer-ho.





Moltes de les diferències de la Ucraïna actual han vingut com a conseqüència dels països sota la fèrula dels quals ha estat dominada -Rússia, Polònia, l'Imperi otomà, Àustria-Hongria -sobre l'etapa de la qual manifestava una opinió francament favorable-, Alemanya i al final la polièdrica URSS. Aquesta alternança ha repercutit fins a la toponímia geogràfica: així la ciutat que els ucraïnesos anomenen Lviv és, alhora, Lvov per als russos, Lwow per als polonesos i Lemberg per als alemanys i la seva ciutat de residència, anomenada Stanislaviw pel governador polonès Potocki en honor al seu fill, els soviètics que van ocupar Galitizia el 1939, la van convertir a Stanislaw i quan es van adonar que al·ludia a un noble polonès, ho van voler canviar per Frankó en honor a un escriptor ucraïnès, encara que com la fonètica era semblant al cognom del general espanyol, van optar per denominar-la per Ivano Frankisvsk.





Un veritable trencaclosques que va començar a enfonsar-se amb la catàstrofe de Chernóbyl, gelosament ocultada per les autoritats comunistes i l'enfonsament de l'URSS i que es va complicar amb la massiva emigració d'ucraïnesos a l'exterior.





El que no va arribar a imaginar és que passaria el que al final ha passat: que la situació es posés, com diuen els cubans “en candela”, quan els ucraïnesos van decidir apostar majoritàriament per occident i el seu govern, per integrar-se a l'OTAN, per tal d'evitar que se l'engullés de nou el veí ós rus (que ja va començar a fer-ho amb l'ocupació de Crimea). Potser no fos més que una anècdota, però tal com recordava l'autor de “L'últim territori”, cal no oblidar que Sacher Masoch va ser originari d'aquesta terra “el que el converteix (a Ucraïna) al país creador del masoquisme”.