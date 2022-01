CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Gran Festa de la Calçotada a Valls /@VallsAjuntament







Arranquem setmana i ho fem fent una menció especial a un dels productes més genuïns de Catalunya: els calçots. I és que aquest diumenge s'ha celebrat la 40a edició de la Gran Festa de la Calçotada a Valls (Alt Camp) en la qual el tarragoní David Martín s'ha proclamat guanyador del concurs de menjar calçots amb un total de 192 -uns 2,70 quilograms- en tres quarts d'hora.





En el marc de la festa dedicada íntegrament a aquesta ceba dolça s'ha organitzat també el 34è Concurs de Cultivadors de Calçots i el 30è Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls, amb demostracions de com es fa la típica salsa. També s'ha tingut en compte als intolerants al gluten i als fruits secs a la 5a Demostració de Salsa de la Calçotada per a Celíacs. Així un total de 20.000 persones, segons l'organització, s'han donat cita a la capital de l'Alt Camp per assaborir algun calçot dels 4.000 que s'han repartit (està clar que algú es va quedar amb gana!)





