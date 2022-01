L'Àrea d'Anticorrupció dels Mossos passarà de tenir 12 a 30 agents

El conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena /@EP







El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicat aquest dilluns que es duplicarà durant el semestre vinent el nombre d'agents destinats a l'Àrea d'Anticorrupció dels Mossos d'Esquadra, que passaran de ser 12 agents a ser 30.



A la Comissió d'Interior al Parlament de Catalunya, Elena també ha anunciat la formació de dos caporals en matèria de contractació pública per investigar millor els casos de corrupció.





Aquesta unitat està actualment integrada per 12 efectius: un subinspector, dos caps, dos caps en pràctiques i set mossos i, atenent a la rellevància d'aquesta unitat, durant el proper semestre hi haurà dos subinspectors, dos sergents, sis caps i 20 mossos.





PROTOCOL PER BLINDAR OPERACIONS



El conseller també ha anunciat l'elaboració d'un nou protocol per blindar les operacions d'anticorrupció, i ha explicat que els Mossos "no poden incidir ni pressionar de cap manera" a les investigacions.





Ha explicat que els agents de la Unitat d'Anticorrupció no estan connectats a la xarxa d'ordinadors del cos, per garantir hermetisme i una autonomia, perquè "les investigacions no tinguin ingerència de cap mena".





"Hem escoltat insinuacions que des del meu punt de vista no tenen cap base, més que posar en dubte la imparcialitat de la feina dels Mossos, i no ho puc acceptar", ha sentenciat.

Elena ha garantit que el seu compromís personal és combatre la corrupció, i ha preguntat: "Quin interès pot tenir ERC -responsable de la Conselleria d'Interior- de tapar els casos de corrupció? No hi ha cap interès".





Ha explicat que una altra garantia que no volen tapar els casos de corrupció és que els caps d'Anticorrupció estan compromesos amb la investigació criminal, al·legant així que "cap d'ells no aturaria mai cap investigació".