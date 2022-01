L'OTAN prepara el seu exèrcit a Europa de l'Est davant d'una possible intervenció militar contra Rússia

Caces de l'exèrcit espanyol/ @EP





L' OTAN ha mobilitzat els últims dies mitjans militars, entre els quals fragates i caces de combat, per reforçar la seva presència a l'est d' Europa en resposta a l'amenaça de Rússia sobre la seguretat d' Ucraïna , segons ha informat la mateixa organització militar en un comunicat aquest dilluns.





Al mig de l'augment de la tensió entre Kíev i Moscou, diversos socis de l'OTAN han anunciat el desplegament de tropes que reforçaran missions de l'Aliança Atlàntica al flanc oriental. "Dono la benvinguda a la contribució addicional de tropes. L'OTAN continuarà prenent mesures per protegir i defensar tots els aliats, com ara el reforç del flanc oriental de l'Aliança", ha subratllat el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg.





Davant l'amenaça russa sobre la seguretat d'Ucraïna, el polític noruec ha reiterat que l'organització militar "sempre respondrà a qualsevol deteriorament de l'"entorn de seguretat" i no renunciarà a augmentar la defensa col·lectiva.





Situació de les tropes de Rússia i de l'OTAN al conflicte d'Ucraïna:





A taronja, les tropes de l'OTAN i en blau, les russes





ESPANYA ENVIA UNA FRAGATA I CAÇES





Així, al desplegament espanyol de la fragata Blas de Lezo al mar Negre ia l'anunci d'enviar caces per recolzar el patrullatge aeri, s'hi han afegit la proposta de Dinamarca d'enviar una fragata al mar Bàltic i reforçar amb quatre caces F-16 la missió de patrullatge aeri a Lituània .





Segons el balanç de l'Aliança Atlàntica, França també ha expressat la disposició d'enviar tropes a Romania sota el paraigua de l'OTAN, mentre que els Països Baixos desplegaran dues caces F-35 a l'abril per reforçar tasques de patrullatge aeri a la zona.





A tot això s'hi afegeix el lideratge dels Estats Units, que han aprovat diversos paquets d'ajuda econòmica i militar a Ucraïna aquestes últimes setmanes i han deixat clara la intenció de reforçar la seva presència a la regió per l'auge de les hostilitats amb Moscou.









Des de fa setmanes, Rússia ha desplegat desenes de milers de soldats a la frontera amb Ucraïna , fet que ha generat alarma sobre una possible invasió després de l'annexió il·legal de Crimea el 2014 i de donar suport a les regions separatistes de Donetsk i Lugansk.





1.200 MILIONS D'EUROS PER A UCRANIA





La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von Der Leyen , ha anunciat aquest dilluns 1.200 milions d'euros d'ajuda a Ucraïna, a través d'un paquet de suport financer que arriba en plena tensió amb Rússia pel desplegament militar a la frontera. La política alemanya ha posat sobre la taula 1.200 milions d'euros amb un paquet que inclou subvencions i préstecs d'emergència perquè Kíev aborda "les necessitats financeres del conflicte".





" Deixeu-me ser clara una vegada més, Ucraïna és un país lliure i sobirà que pren les seves pròpies decisions i la UE està al costat d'Ucraïna ", ha recalcat la presidenta de l'executiu comunitari durant la seva al·locució. Von der Leyen ha demanat celeritat als estats membres i al Parlament Europeu per donar ràpid el vistiplau en aquest pla i desemborsar com més aviat millor un primer tram de 600 milions.





Segons ha dit, això és l'avançament d'un segon programa d'ajuda macrofinancera en què "aviat començarà a treballar" la Comissió Europea, que per altra banda, "doblarà" el suport en ajudes directes a Kíev previstos per al 2022, per arribar-hi a la xifra dels 120 milions d'euros.





Von der Leyen ha recordat que els darrers anys el compromís de Brussel·les amb la modernització del país de l'est s'ha concretat amb importants ajudes financeres. Des del 2014, quan Rússia es va annexionar la península de Crimea, el bloc europeu ha donat a Kíev 17.000 milions d'euros.





A banda d'aquests programes, la conservadora alemanya ha insistit que els plans europeus d'inversió a Ucraïna podran recaptar 6.000 milions addicionals en diferents projectes i programes de futur.





MOSCOU ACUSA A OCCIDENT DE "LLENÇAR MOLTES MENTIDES"





Rússia ha advertit aquest diumenge que els Estats Units i els seus aliats estan preparant "grans provocacions" per guanyar-se l'opinió pública davant de la situació de tensió a la frontera amb Ucraïna.





" Estan preparant, possiblement, una sèrie de grans provocacions. Estan preparant la consciència i l'opinió públiques. Per a l'OTAN i els anglosaxons és extremadament important crear aquest ambient d'informació. Si no, no poden actuar ", ha afirmat la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors rus, Maria Zakharova, en declaracions a la cadena de televisió Rússia 1.





Per aquest motiu "es llancen moltes mentides" als mitjans, ha indicat Zakharova, que ha assenyalat que aquestes manipulacions procedeixen "tant del sector informatiu com del militar". Moscou respon així a les acusacions llançades dissabte pel Regne Unit, que va acusar Rússia de preparar una operació per enderrocar el Govern ucraïnès i instal·lar un president afí.





Prèviament, el Ministeri d'Afers Exteriors rus va rebutjar aquests "disbarats" i va emplaçar a posar fi a les "provocacions". Per Moscou, aquesta "desinformació" és una prova més que són els països de l'OTAN els que fomenten la tensió al voltant d'Ucraïna.