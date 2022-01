ERC pressiona Sánchez perquè no pacti la reforma laboral amb la "dreta"

La secretària general adjunta i portaveu dERC, Marta Vilalta /@EP







La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha avisat aquest dilluns al Govern central que si pacta la reforma laboral amb Cs afectarà la relació i els possibles pactes futurs entre els republicans i l'Executiu de Pedro Sánchez.





"Si escullen Cs o algun altre aliat i la complicitat de la patronal i la CEOE davant formacions d'esquerres, és evident que això afectarà les relacions, la confiança i les complicitats, i aquestes possibilitats de buscar acords més enllà", ha advertit en roda de premsa.





Creu que si això passa el Govern de l'Estat haurà d'explicar perquè ha preferit aprovar la reforma laboral amb la dreta que amb les formacions d'esquerres i progressistes que s'obren a negociar-la per intentar aportar millores.





Tot i que considera que aquesta reforma es queda curta, ERC defensa que hi ha marge de millora i de negociació, però ha acusat el Gobierno de no voler moure's: "Qui no vol fer esforços és el mateix Govern de l'Estat espanyol".





Després que els sindicats majoritaris hagin demanat a ERC que avali la reforma –el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha dit que seria un error que els republicans la rebutgessin-, Vilalta ha contestat que els sindicats no són el seu "enemic" i que valora la feina que han fet en la negociació.





Tot i això, ha argumentat que com a grup parlamentari al Congrés, on s'ha de convalidar la reforma, tenen l'"obligació i la responsabilitat" d' intentar millorar la norma, i ha argumentat que l'error és del Govern central perquè, segons ella, no admet cap negociació.





TAULA DE DIÀLEG





Sobre la taula de diàleg, Vilalta ha reiterat que s'ha de poder celebrar com més aviat millor i ha demanat a l'Executiu de Sánchez no buscar "excuses" per evitar reunir aquest espai, ja que defensa que les dues parts es van comprometre a celebrar una nova trobada a principis d'any.





Considera que la taula de diàleg no es pot supeditar a les eventualitats del calendari ni a agendes partidistes i ha avisat que, si això passa, pot afectar "negativament" les relacions amb el Govern.





A més, ha reclamat a l'Executiu que presenti la seva proposta per solucionar el conflicte i ha advertit que, si no tenen cap proposta, “queden inhabilitats per poder ser útils per a la ciutadania”.





JOCS D'HIVERN





Preguntada per quina posició tindrà ERC a la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus 2030, Vilalta ha contestat que el que faran és escoltar la ciutadania del territori i respectar allò "que decideixi la gent", de manera que no faran campanya ni a favor ni en contra de la candidatura.





Ha celebrat que es faci una consulta i ha afirmat que el que vol ERC és impulsar una estratègia de desenvolupament per al Pirineu català, i si aquest territori considera que els Jocs Olímpics d'Hivern pot afavorir aquest desenvolupament, ho veuran com “una oportunitat”.





Així mateix, ha rebutjat que la candidatura sigui conjunta amb Aragó i ha replicat les declaracions del president d'aquesta comunitat autònoma, Javier Lambán, que ha dit que si no van junts no hi haurà candidatura: "Ha verbalitzat que o seran conjunts o no seran. Doncs potser no seran”.





PAU JUVILLÀ





Després que la Mesa del Parlament hagi acordat que el ple d'aquesta setmana voti presentar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem (TS) juntament amb mesures cautelars contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta al diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà, per la seva inhabilitació per desobediència, la dirigent d'ERC ha reivindicat que “qui ha de tenir l'última paraula en aquest assumpte és el Parlament”.





Ha destacat que els partits sobiranistes estan treballant en consens amb Juvillà per defensar els seus drets i la sobirania de la Cambra: “Uns tribunals no haurien de poder alterar majories parlamentàries”, i ha insistit que no se li hauria de retirar el seu escó fins que hi hagi sentència ferma.