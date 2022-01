Jordi Sànchez celebrarà aquest dimarts un acte de conciliació amb Casado

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez /@EP







El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, celebrarà aquest dimarts un acte de conciliació amb el líder del PP, Pablo Casado, per un delicte de calúmnies i/o injúries arran que el dirigent 'popular' l'acusés d'haver destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil al setembre de 2017. A la cita no hi han d'acudir cap dels dos, i és el pas previ per a la presentació de la querella.







Fonts consultades per Europa Press han precisat que Sànchez compareixerà a les 10.00 hores davant del Jutjat Primera Instància 4 Madrid. El líder de Junts reclama a Casado que es retracti de les seves declaracions -en roda de premsa i a les xarxes- i que l' indemnitzi amb 24.000 euros que, segons ha dit, destinarà a entitats de defensa del català.





"Un senyor que ha estat condemnat a 9 anys de presó, que ha destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil i ha pujat amb un megàfon a instigar la violència contra les administracions de l'Estat a mi no em donarà lliçons de legalitat ni de democràcia”, va arribar a dir el president del PP.





Per Sànchez, les afirmacions de Casado són constitutives d'un delicte de calúmnies propagades amb publicitat sobre la base del Codi Penal, i "contradiuen els fets declarats provats per la Sala Penal del Tribunal Suprem" a la sentència sobre l'1-O. Des de Junts han advertit que, en cas que Casado no accedeixi a la demanda de conciliació, la defensa de Sànchez té previst seguir endavant amb la querella.