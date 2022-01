Catalunya paga als seus proveïdors als 32 dies mentre que Múrcia ho fa als set, segons Hisenda

Palau de la Generalitat@EP





El període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) a les comunitats autònomes (CCAA) va arribar al novembre als 26,6 dies, una xifra gairebé invariable a la del mes anterior, quan es va registrar un PMP de 26,59 dies, de manera que les comunitats ja porten un any complet amb terminis de pagament per sota dels 30 dies, que és el període màxim establert a la normativa.





El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública recull en un comunicat que aquesta "dada històrica" es deu, en gran part, als recursos transferits pel Govern central als governs autonòmics que han aconseguit atenuar l'impacte de la crisi a les empreses i pimes i que són proveïdores d'aquests Executius.





En concret, l'estadística reflecteix que les Canàries és la comunitat que de mitjana va trigar més a pagar als proveïdors el novembre del 2021, amb 40,92 dies. Això sí, cap comunitat presenta aquest mes un PMP superior al termini de 60 dies, límit a partir del qual el Ministeri d'Hisenda comença a aplicar les mesures previstes a la normativa d'estabilitat.





A aquesta comunitat segueix Aragó, amb 36,62 dies; Balears, amb 33,39; Catalunya, amb 32,95; Astúries, amb 32,85; Andalusia, amb 28,31; Comunitat de Madrid, amb 25,79; Navarra, amb 22,98; La Rioja, amb 21,68; País Basc, amb 20,90; Castella-la Manxa, amb 20,43; Cantàbria, amb 19,63; Castella i Lleó, amb 19,30; Galícia, amb 18,27 dies; Extremadura, amb 14,23 dies i, finalment, Regió de Múrcia amb 7,38 dies.





Pel que fa a les dades de l'Administració Central, el PMP s'ha xifrat en 28,73 dies al novembre, fet que suposa 7,19 dies menys que a l'octubre d'aquest mateix any. La ràtio d'operacions pagades s'ha situat en 23,89 dies, mentre que la ràtio d'operacions pendents de pagament ha arribat als 35,6 dies.





Per la seva banda, el PMP registrat als Fons de Seguretat Social se situa en 8,53 dies, reduint-se així 2,87 dies respecte al mes anterior.





DEUTE COMERCIAL



Quant al deute comercial, aquest es xifra en 3.904,13 milions d'euros, equivalent al 0,32% del PIB nacional. Això suposa un increment de 407,32 milions d'euros respecte del mes anterior.





Com passa des de l'inici de la crisi sanitària, l'evolució del PMP i del deute comercial estan relacionats amb l'augment de la tramitació de les operacions de naturalesa comercial, especialment en l'àmbit sanitari, com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19.





De fet, les operacions comercials de naturalesa sanitària generades en els primers onze mesos del 2021 s'han incrementat un 15,07% respecte al mateix període del 2019, any previ a la crisi sanitària.





Tot i això, en relació amb el mateix període de l'exercici 2019, els pagaments d'operacions comercials s'han incrementat un 12,95% i un 17,51% en el cas de les operacions sanitàries.

Així mateix, el Ministeri recull que en l'evolució del deute comercial i de l'increment de pagaments efectuats han resultat determinants les mesures de liquiditat adoptades per l'Estat per fer front a l'impacte de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19.