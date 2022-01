La patronal de l'oci nocturn demana al Govern obrir durant el Mobile 2022

Local d'oci nocturn /@EP





La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat al Govern que permeti reobrir l'oci nocturn perquè els locals "tinguin rodatge" en el moment de celebració d'esdeveniments com el Mobile World Congress (MWC), que tindrà lloc a Barcelona del 28 de febrer al 3 de març.





Ho ha dit el seu secretari general, Joaquim Boadas, en declaracions aquest dilluns, un dia abans de la reunió amb la Generalitat per abordar la situació de l'oci, en què ha advertit que els locals funcionen amb programacions, reserves i previsions de compra, per la qual cosa, si no es reobre "ja", en quedaran afectats.





De fet, Boadas ha assegurat que el sector de l'oci nocturn anirà a la reunió amb l'administració catalana "molt desanimat", perquè creu que les restriccions haurien d'haver durat el mínim possible, i ha demanat deixar-les sense vigència com més aviat millor.





CELERITAT





Així, s'ha dirigit al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per demanar-li celeritat a l'obertura, "tal com ho fa quan tanca" aquestes activitats, i ha sostingut que no veu cap interès de la Generalitat per flexibilitzar les restriccions, sinó que es prorroguen de forma continuada.





“Crec que la Generalitat té l'obligació de reobrir, una vegada s'ha pogut demostrar la ineficàcia de totes les restriccions aprovades”, ha defensat, i ha demanat directament al conseller una rectificació immediata i una compensació econòmica per als empresaris afectats.





També ha defensat la necessitat de reobrir perquè els locals puguin “anar pagant deutes, perquè tota aquesta gent està arruïnada”, i perquè el seu tancament ha fomentat la realització de botellades i de festes il·legals.