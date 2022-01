FOTOS. Un intern de Brians I perfora la seva cel·la per passar la nit amb una altra reclusa

Brians II /@EP







Un pres de la unitat psiquiàtrica de la presó barcelonina de Brians I va aconseguir durant una nit foradar la paret de la seva cel·la i passar a la contigua, on hi havia una altra reclusa, uns fets que s'estan investigant per part de la Generalitat.





Segons han informat diferents mitjans, el delinqüent, Martí C.S., va estar dijous passat a la nit foradant la paret de la seva cel·la de la Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP) a la presó de Brians I.





Va fer servir les guies metàl·liques d'una calaixera per perforar la paret i va arribar a la cel·la contigua, ocupada per una altra reclusa ingressada en aquesta unitat psiquiàtrica, segons el rotatiu.

El personal d'aquesta unitat psiquiàtrica, que gestiona el Parc Sanitari de Sant Boi (Barcelona), no es va adonar de l'incident fins al matí següent. Fonts del Departament de Salut han indicat que s'estan investigant els fets.