Carmen Calvo i Duran i Lleida consideren que el "conflicte català" encara està lluny de solucionar-se

L'exvicepresidenta primera del Govern central, Carmen Calvo i l'exportaveu de CIU al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, han coincidit en un debat del Cercle Eqüestre de Barcelona en dir que les relacions entre la Moncloa i la Generalitat han millorat amb relació a l'any 2017, quan a Catalunya es va celebrar el referèndum de l'1-O i posteriorment es va declarar unilateralment la independència.





Per Calvo, el govern del PP que hi havia llavors a l'Executiu va adobar durant anys el terreny perquè creixés l'independentisme amb les seves polítiques per a aquesta comunitat. Per exemple, ha dit, quan prometia inversions milionàries que després no executava. En canvi, ha destacat, que ara “Espanya té un govern central que no maltracta Catalunya”, una afirmació que ha secundat Duran i Lleida.





Tots dos també han considerat que la resolució del conflicte català encara és lluny, però s'han mostrat relativament optimistes sobre això. Així, segons els dos polítics, l'única via per canalitzar la situació és la del diàleg i un pacte dins la llei.





En la qüestió catalana i després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de les classes en castellà, l'exlíder de CIU al Congrés ha apostat per treballar per reconstruir el consens en aquest àmbit, tenint en compte que la realitat no és igual a tot Catalunya, i ha alertat: "Aquesta pot ser la propera guerra entre nosaltres".





IRRUPCIÓ DE VOX





Un altre dels temes debatuts ha estat la irrupció dels partits de l'extrema dreta a l'escena política espanyola. En aquest sentit, Calvo ha demanat procurar que Vox "no trepitgi els governs" i no admetre el partit en determinades polèmiques i debats públics quan no té cap posició sobre l'assumpte, segons ella.





La socialista ha avisat sobre els nacionalismes i l'extrema dreta: "No menjaràs amb la bandera ni tindràs un sou amb la bandera, ni una sanitat en condicions, ni et vacunaràs amb la bandera".





Preguntada per si creu que Sánchez i Abascal s'haurien de reunir -com s'han reunit Enrico Letta i Matteo Salvini a Itàlia-, ho ha descartat i ha demanat evitar comparar les situacions dels dos Estats: “A la ciutadania italiana no li xoca un govern, dos , tres o quatre sense passar per les urnes, arreglat des de dalt. Això Espanya no ho aguantaria".





Per la seva banda, Duran i Lleida ha afirmat que el que cal procurar és que les idees de l'extrema dreta no prosperin, i ha afegit: “Compte amb els cordons i compte amb ficar al sac d'allò que és negatiu només a l'extrema dreta, perquè l'extrema esquerra també vol carregar-se el sistema del 78”.





CS I UNIDES PODEM





En una anàlisi a les altres formacions, Calvo ha sostingut que partits com Cs i Unides Podem es van crear sense contingut i basant-se en la crítica al bipartidisme: “Ciutadans, Unides Podem, introdueixin contingut”.





"Els dos líders són a casa seva, després de tot el que ha passat en la política espanyola", ha dit en referència a l'exlíder de Cs, Albert Rivera, i a l'exvicepresident i exdirigent de Podem, Pablo Iglesias, als quals no ha citat.





Preguntada per si repetiria la coalició amb Unides Podem, ha dit que la seva aposta passa perquè el PSOE guanyi "de llarg les eleccions per governar sol", encara que ha assegurat que no menysprea les coalicions ni els governs de coalició.





NOTA AL GOVERN





Calvo, en ser qüestionada sobre com puntua el Govern de Sánchez, ha dit que se sortiria de la taula, perquè el seu Executiu ho ha passat "malament, no el següent" amb la pandèmia de Covid-19 i traient alhora endavant lleis ordinàries incloses al programa electoral.





Duran i Lleida, en canvi, li ha donat “un cinc, amb el desig que el Govern no es repeteixi”, i ha dit que Espanya compta amb una democràcia de qualitat però amb anomalies, com creu que és el fet que no s'arribi a un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).





FALCON, NOMÉS AMB EL PSOE





Finalment, l'exvicepresidenta primera del Govern central ha criticat els comentaris sobre l'ús de l'avió Falcon: "Només hi ha Falcon quan hi ha un president socialista. La resta del temps no hi ha Falcon. Mariano Rajoy i José María Aznar anaven en bicicleta, com tothom sap, per Europa”.





Alhora, ha posat en valor que la democràcia espanyola hagi pogut descentralitzar-se a les comunitats autònomes i cedir sobirania en el procés de construcció europea, i ha acusat actors de l'extrema dreta de preferir el franquisme i de l'extrema esquerra de demanar a la democràcia exigències que difícilment es poden aconseguir "en temps, rapidesa i forma".