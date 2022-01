Quines malalties poden detectar els gossos abans de ser diagnosticades per un metge?

Els gossos tenen moltes capacitats. Es poden riure o entendre al voltant de 90 paraules, entre d'altres. Però a més, tenen un olfacte 50 vegades superior al dels humans i això els permet detectar malalties.





Entrenats específicament per això, per detectar l'olor que desprenem els humans quan tenim certes malalties, poden diagnosticar una persona abans que ho faci un doctor. És a dir, abans que la persona presenti cap tipus de símptomes, en una fase precoç, cosa que pot resultar realment útil per salvar vides. Però quines són les malalties que poden detectar?





Un gos amb una persona contempla un paisatge /@Pixabay





CÀNCER





Es conclou en un estudi de la Societat Nord-americana de Bioquímica i Biologia Molecular que alguns gossos poden detectar el càncer amb un 97% de precisió en olorar mostres de sang dels pacients. Pel que sembla, quan estem malalts (també altres malalties) se'ns alteres un tipus de molècules i aquests animals són capaços de detectar-ho.





MIGRANYA





La migranya és una altra malaltia que els gossos poden detectar si els entrenen per fer-ho. Segons un estudi de Psychology Today, el 54% de les persones enquestades van notar una cosa diferent en el comportament de les seves mascotes quan patien migranya. Així, d'entrenar-se, podrien detectar-la amb més precisió, ja que tenen la capacitat de percebre l'aroma de la serotonina, una substància que s'eleva al nostre cos quan patirem aquests forts mals de cap.





DIABETIS





D'altra banda, els gossos són capaços de detectar els canvis en el nivell de sucre a la sang que pateixen les persones. Així ho assegura l'Associació Americana de Diabetis, que detalla que alguns gossos emeten avisos en cas de percebre canvis. A més, la Fundació Canem de Saragossa, entre d'altres, s'entrenen a gossos perquè identifiquin problemes en persones amb diabetis.





EPILÈPSIA





De la mateixa manera que la Fundació Canem de Saragossa entrena els gossos perquè ajudin les persones amb diabetis, ho fa perquè també percebin canvis en persones amb epilèpsia.





COVID-19





Un estudi de l'associació Medical Detection Dogs del Regne Unit va concloure que els gossos poden identificar el Covid-19 mitjançant l'olor. Una cosa del que us parlem a Catalunyapress fa uns mesos i en què molts països treballen: a entrenar aquests animals per a una detecció precoç del virus per tal de poder frenar la transmissió.