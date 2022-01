Una allau abans d'un partit de la Copa Àfrica al Camerun deixa almenys sis morts

Yaoundé, Camerun @unsplash





Almenys sis persones han mort durant una allau a l'entrada de l'Estadi Olembe, escenari a Yaoundé del duel de vuitens de final de la Copa d'Àfrica 2022 entre el Camerun i les Comores, segons ha recollit el diari camerunès 'Journal du Cameroun'.





El president del Camerun, Naseri Paul Biya, ha assenyalat que no estava en condicions d'oferir "el número total de víctimes" de l'incident a les portes de l'estadi, on s'han congregat milers d'aficionats que pretenien entrar malgrat que les portes estaven tancades, segons han indicat testimonis.





Les autoritats cameruneses han alertat que unes 50.000 persones volien entrar al recinte, amb capacitat per 60.000, però que només permetia un aforament de 48.000 espectadors per les restriccions per la pandèmia de coronavirus.





"La CAF està al corrent de l'incident que va tenir lloc a l'Estadi Olembe durant el partit de la Copa d'Àfrica entre els amfitrions del Camerun i les Comores aquesta nit 24 de gener de 2022", ha apuntat en un comunicat la Confederació Africana de Futbol.





L'organisme està "investigant la situació i intentant obtenir més detalls" sobre els fets i ha afegit: "Estem en constant comunicació amb el Govern del Camerun i el Comitè Organitzador Local. Aquesta nit, el president de la CAF, el doctor Patrice Motsepe, ha enviat el secretari general, Veron Mosengo-Omba, a visitar els aficionats a l'hospital de Yaoundé", ha sentenciat.