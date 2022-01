Una dona intenta comprar un nen per 220.000 euros a la cua d'un supermercat

Una família compra fruita a un supermercat /@Pexels





Una dona de 49 anys ha estat detinguda a Crockett, Texas, després que presumptament tractés de comprar un nen petit a la cua d'un supermercat .





La mare del nen va explicar que estava esperant per pagar en un supermercat quan una dona se'ls va acostar, al seu fill petit i al seu nadó detalla The Messenger. Aleshores, segons explica el mitjà esmentat, l'ara acusada va comentar que li agradaven "el cabell ros i els ulls blaus del menor" i li va preguntar a la mare per quant podia comprar-lo.





La mare s'ho va prendre de broma, per la qual cosa segons la declaració jurada obtinguda pel portal The Messenger, va riure davant del seu comentari. Però la dona que més tard va ser detinguda va assegurar que tenia 250.000 dòlars (prop de 220.000 euros) al cotxe i que pagaria aquesta quantitat per ell.





La progenitora li va demanar llavors que s'allunyés dels seus fills, però lluny de fer-li cas, l'altra dona va comentar que “feia molt de temps que volia comprar un nadó”. Va ser llavors quan, aporta la policia, va aparèixer a escena una tercera dona que va començar a preguntar pel nom del petit.





Després de diversos minuts més d'incomoditat, la mare se'n va anar amb els fills cap al cotxe i llavors una de les altres dues dones li va cridar que si 250.000 dòlars no eren suficients li podia pagar el doble, 500.000, però que volia emportar-se el nen.





La mare va denunciar els fets abans les autoritats i la dona que volia comprar el menor ha estat detinguda.