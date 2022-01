Mor un nadó de sis mesos en ser impactat per una bala perduda durant un tiroteig

Els peus d'un nadó /@Pixabay





Un nadó de només sis mesos va morir aquest dilluns després de rebre l'impacte d'una bala perduda durant un tiroteig de carrer a Atlanta, Estats Units.





El menor era dins d'un vehicle amb la seva mare quan dues persones van començar a disparar armes de foc, pel que sembla des de dos cotxes. Una de les bales va arribar al nadó i, encara que va ser traslladat a l'Hospital Grady Memorial, els metges no van poder salvar-li la vida.





L'alcalde d'Atlanta, Andre Dickens, va assegurar que faran tot el possible per atrapar els responsables. "Aquests nens estan patint la càrrega i el dolor dels adults que trien utilitzar armes per resoldre disputes", va declarar davant dels mitjans de comunicació.







Després, va afegir: "Els nens estan suportant aquesta càrrega a la seva vida". I és que des de començament d'any són tres els nadons que han estat víctimes de les bales a la ciutat, assegura El Nuevo Georgia.





Pel que fa a aquest cas en concret, la policia ha informat que es troba investigant i reconstruint els fets. "Els nostres investigadors estan treballant en pistes en aquest moment, i esperem que puguem resoldre aquest cas relativament aviat”, va indicar el cap de policia d'Atlanta, Rodney Bryant, davant del canal de notícies locals de Fox.