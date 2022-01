Un incendi a una discoteca d'Indonèsia deixa almenys 19 morts

Com a mínim 19 persones han mort la matinada d'aquest dimarts en un incendi provocat per una baralla entre dos grups en una discoteca a la ciutat de Sorong, a la província indonèsia de Papua Occidental.

De les 19 morts, 18 han estat per quedar-se atrapades a la discoteca --Club Double O-- i una altra per ferides d'arma blanca. S'han cremat dos vehicles, segons ha informat el canal indonesi tvOne.





"Una persona ha mort en l'enfrontament i 18 més han mort al local nocturn incendiat", ha detallat el portaveu de la Policia Nacional, Dedi Prasetyo."Estem interrogant els testimonis per arribar al fons de l'assumpte", ha afegit.





Les imatges de la televisió local han ensenyat una part cremada de l'edifici on hi ha la discoteca i els cotxes devorats per les flames.





Els dos grups formen part de dues tribus de les illes de Moluques i l'enfrontament mortal suposadament ha començat per un malentès.