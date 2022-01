Gloria Camila revela què contenen les caixes que els ha tornat Rocío Carrasco

Gloria Camila @ep





José Ortega Cano i Gloria Camila ja tenen en poder seu els records i estris personals que al seu dia van deixar a la casa de Rocío Jurado de La Moraleja i que, després de 13 anys 'oblidats' en caixes al costat de la resta de pertinences de la inoblidable artista, Rocío Carrasco els ha tornat en descobrir-los durant l'enregistrament de la segona part de la seva docuserie. Un projecte que, encara que al principi tractaria sobre la veritable relació que 'La más grande' va mantenir amb la seva família i el seu marit, ha fet un gir de guió i ara serà un 'tornada a la casa' de la chipionera, que Mediaset està reconstruint al detall com si fos una gran casa de nines.





Però tornant a les caixes - i després de rebutjar-les al principi davant la insistència del transportista de descarrega-les al carrer perquè poguessin gravar-lo les càmeres - finalment Ortega Cano i Rocío Carrasco arribaven a un acord (que no ha transcendit de moment) i aquestes van ser lliurades a la casa del destre divendres passat.





Mentre el vidu de Rocío Jurado guarda silenci i evita pronunciar-se sobre l'emocionant moment de retrobar-se amb molts dels objectes personals que es va deixar a la casa de La Moraleja quan va morir l'artista i que, vam imaginar, donava per perduts, Ana María Aldón ha estat l'encarregada d'explicar què contenien a dins les famoses caixes, 14 per ser exactes, dues barreteres i un carretó de la compra. "Encara no s'han obert totes, però hi havia tres llenços, un d'ells quartejat, un vestit de curt que em vaig provar jo..." revelava la gaditana aquest diumenge a 'Viva la vida', assegurant que havia vist Gloria Camila " molt emocionada i entusiasmada" en descobrir aquests records famílies.





Ara ha estat la mateixa Glòria la que ha reaparegut a 'Ja son las 8' i ha explicat, en primera persona, com es va sentir en obrir les caixes, en què va trobar coses que ni sabia que existien: " La veritat és que estava súper emocionada. Em va encantar tenir les caixes, i vaig plorar força perquè hi ha moltíssimes fotos" .





Tot i que encara no li ha donat temps a obrir-les totes, la filla d'Ortega Cano sí que ha revelat el que més li ha tocat el cor fins ara, destacant que "està tot molt ben cuidat". "Hi ha llenços molt bonics. Un retrat del meu germà, un altre meu, un altre dels meus pares amb el meu germà i amb mi. De la foto d'una Nit de Cap d'Any que sortim tots de negre. Hi ha moltíssimes fotos. Hi ha retallades de diaris, hi ha coses del meu pare…" ha explicat emocionada, responent amb un "m'ho pensaré" a la petició dels seus companys que porti alguna cosa de les caixes al programa per ensenyar-ho a l'audiència.





Podria significar aquest gest per part de Rocío Carrasco un acostament amb Gloria Camila? La filla d'Ortega Cano no ho descarta però, assegurant que és una cosa per la qual "no tinc resposta", ha deixat anar una nova pulla a la seva germana: "Les caixes han arribat, una mica tard però han arribat. Li agraeixo que me les hagi manat. És amb el que em quedo i ara estic gaudint”.