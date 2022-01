Catalunya aixecarà les restriccions aquest divendres però mantindrà tancat l'oci nocturn

Pachá, a Barcelona @ep





La Generalitat aixecarà aquesta setmana el gruix de les restriccions derivades de la sisena onada de la pandèmia, però mantindrà el tancament de l'oci nocturn, segons ha pogut saber CatalunyaPress.





Així, es restabliran els aforaments a la restauració, el comerç, l'esport, la cultura i les cerimònies religioses i també es permetran reunions socials de més de 10 persones , mentre que el Govern encara ha d'acabar de decidir què farà amb l'aplicació del passaport Covid.





L'eliminació d'aquestes restriccions arriba una setmana després que el Govern donés per finalitzat el confinament nocturn, popularment conegut com a toc de queda.





La portaveu del Govern, Patricia Plaja, explicarà aquest dimarts en roda de premsa després del Consell Executiu la decisió que ha pres l?Executiu català per seguir amb el control de la sisena onada de la pandèmia.





ELS HOSTALERS DEMANEN REOBRIR L'OCI NOCTURN





La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat al Govern que permeti reobrir l'oci nocturn perquè els locals "tinguin rodatge" a l'hora de celebrar esdeveniments com el Mobile World Congress (MWC), que tindrà lloc a Barcelona del 28 de febrer al 3 de març.







Així, el president de la patronal d'hostalers, Joaquim Boadas, s'ha dirigit al conseller de Salut, Josep Maria Argimon , per demanar-li celeritat a l'obertura, "tal com ho fa quan tanca" aquestes activitats, i ha sostingut que no veu cap interès de la Generalitat per flexibilitzar les restriccions, sinó que es prorroguen de manera continuada.







“ Crec que la Generalitat té l'obligació de reobrir, una vegada s'ha pogut demostrar la ineficàcia de totes les restriccions aprovades ”, ha defensat, i ha demanat directament al conseller una rectificació immediata i una compensació econòmica per als empresaris afectats.





També ha defensat la necessitat de reobrir perquè els locals puguin "anar pagant deutes, perquè tota aquesta gent està arruïnada", i perquè el tancament ha fomentat la realització de botellons i de festes il·legals.