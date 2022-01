Desarticulada una xarxa que va vendre passaports Covid falsos a 1.600 persones, entre elles Omar Montes

Omar Montes @ep





Agents de la Policia Nacional han desarticulat la branca espanyola d'una organització que proporcionava passaports i PCR Covid falsos a diferents països de la Unió Europea, arribant a inscriure fraudulentament al Registre de Vacunació 1.600 persones, entre elles el famós cantant Omar Montes , ha informat aquest dimarts la Prefectura Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.





Han estat detingudes set persones --sis a Madrid i una a la província de Barcelona-- pels presumptes delictes de falsedat documental i contra la salut pública. Els arrestats s'anunciaven en aplicacions de missatgeria instantània aprofitant grups de temàtica negacionista en què oferien tant proves PCR falses com passaports COVID falsificats.





L'operació, que continua oberta, ha permès la detecció i identificació dels líders de l'organització criminal que operava des de França, les dades de la qual ja s'han posat en coneixement de les autoritats del país.





LA INVESTIGACIÓ





La investigació va començar a principis de gener quan es van detectar anuncis que oferien tant proves PCR falses com a passaports COVID falsificats en grups de caràcter negacionista d'una aplicació de missatgeria instantània.





Els agents van poder comprovar que persones integrants de grups criminals o intermediaris d'aquests, es van introduir en aquests grups per garantir un 'passe de salut' a persones que no estiguessin vacunades.





D'aquesta manera van descobrir que el pagament que exigien a canvi de les certificacions fraudulentes era de 50 euros, en el cas d'emetre certificats de proves PCR negatives, i quantitats que oscil·laven entre els 200 i 1000 euros a canvi d'expedir passaports COVID en què constaran dues o tres dosis de vacunació.





A més, els investigadors van poder constatar que, en la majoria dels casos, els integrants de l'organització exigien el pagament en criptomonedes, a través de comptes que havien obert a tercers països per fer més complicat el rastreig per part de les autoritats.





Un cop els implicats percebien el pagament els interessats obtenien el codi QR en què constava la pauta de vacunació fraudulenta. Al cap de dos dies podien obtenir el passaport Covid en què constaven com a rebudes dues o tres dosis.





DOS TIPUS DE XARXES CLIENTELARS





Les indagacions dutes a terme han permès detectar que l'organització havia creat dos tipus de xarxes clientelars, una a la qual cobraven al voltant de 200 euros perquè poguessin obtenir el document fraudulent, i una altra, amb més poder adquisitiu, a la qual s'exigia un pagament de 1.000 euros per introduir-les al registre amb la pauta de vacunació completa.





Després d'identificar els intermediaris a Espanya de la xarxa criminal, la policia va fer un operatiu que va permetre la detenció de tots ells, així com la identificació dels líders de l'organització. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.





Les 1.600 persones que han adquirit les proves fraudulentes han quedat subjectes a investigació. Entre elles, a més de Montes, apareix Ana María Cameno, més coneguda com 'La Reina de la Coca'. Entre els detinguts hi ha l'altre famós al·luciner i butroner SRG, conegut com Moli.





Dels set detinguts, cinc són homes i dues dones, la majoria acusats per delicte contra la salut pública i la falsedat documental. Hi ha una dona infermera també arrestada a més per revelació de secret i accés il·legal a bases de dades. Introduïa a les bases els noms de les persones que desitjaven.